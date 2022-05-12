Медпункт в пермском СИЗО отремонтировали за 35 миллионов рублей

На обновление медчасти СИЗО вложили 35 миллионов рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В следственном изоляторе Перми отремонтировали филиал медицинской части. На обновление здания вложено 35 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте «В курсе.ру»

«В Перми на территории следственного изолятора №1 на улице Клименко отремонтировали филиал медицинской части №12 МСЧ-59 ФСИН России. В этом году медсанчасть обновили за 35 млн рублей», — указано в сообщении.

В информации уточняют, что после ремонта в медицинской части появился новый ренген-кабинет. Также разместилась клинико-диагностическая лаборатория, которая проводит исследования анализов. В здании расположены кабинет врачебного приема, кабинеты для проведения различных медицинских процедур, санитарный пропускник для персонала, прачечная и душевые. Здесь лечение будут проходить больные подозреваемые, обвиняемые и осужденные.

Также отмечается, что переоборудование было проведено с учетом всех требований, предъявляемых к учреждениям здравоохранения. В здании заменены окна, двери и полы. Установлены новые системы электро- и водоснабжения, канализации и отопления. Также появились средства охраны и видеокамеры. В общей сложности было отремонтировано более 1500 квадратных метров.

Исполняющий обязанности начальника МСЧ-59 ФСИН России Александр Касаткин отметил, что на сегодняшний день медицинская часть обеспечена всем необходимым для оказания квалифицированной медицинской помощи и лечения тяжелых заболеваний.