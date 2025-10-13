Самолет не смог вылететь из Перми в Москву

Самолет не смог вылететь из Перми в Москву из-за технической неисправности
Экипаж обнаружил неисправность антиюзовой системы
Экипаж обнаружил неисправность антиюзовой системы

В ночь на 10 октября самолет авиакомпании «Победа» не смог выполнить рейс из Перми в Москву (аэропорт Внуково). Причина — техническая неисправность.

«Инцидент произошел в 04:38 по местному времени. Экипаж обнаружил неисправность антиюзовой системы, в связи с чем было принято решение прекратить подготовку к вылету и вернуть самолет на стоянку», — сообщает telegram-канал Aviaincident.

Ранее URA.RU сообщало о том, что самолет, выполнявший рейс по маршруту Пермь — Казань, был возвращен на стоянку в связи с выявленной неисправностью метеолокатора. Инцидент произошел вечером 27 августа.

