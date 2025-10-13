Самолет не смог вылететь из Перми в Москву

Экипаж обнаружил неисправность антиюзовой системы
В ночь на 10 октября самолет авиакомпании «Победа» не смог выполнить рейс из Перми в Москву (аэропорт Внуково). Причина — техническая неисправность.
«Инцидент произошел в 04:38 по местному времени. Экипаж обнаружил неисправность антиюзовой системы, в связи с чем было принято решение прекратить подготовку к вылету и вернуть самолет на стоянку», — сообщает telegram-канал Aviaincident.
Ранее URA.RU сообщало о том, что самолет, выполнявший рейс по маршруту Пермь — Казань, был возвращен на стоянку в связи с выявленной неисправностью метеолокатора. Инцидент произошел вечером 27 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!