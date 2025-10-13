Попавшийся на воровстве пермский экс-министр Фенев заболел

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Фенев занимается хозяйственными вопросами в ПГНИУ
Александр Фенев занимается хозяйственными вопросами в ПГНИУ Фото:

Экс-министр ЖКХ Пермского края Александр Фенев ушел на больничный. С конца сентября он работает начальником хозуправления Пермского госуниверситета. Источники URA.RU считают, что после выхода с больничного его ждет увольнение.

«Официально он на больничном, причем отправила туда еще до инцидента с кражей. Приказ о его увольнении должен выйти сегодня, 13 октября. То есть сразу после выхода с больничного Фенев оставит пост в ПГНИУ», — говорят инсайдеры.

Сам Фенев отказался от комментариев. В пресс-службе вуза на момент публикации не ответили на запрос агентства. Ранее URA.RU сообщало, что экс-министр и бывший вице-премьер был пойман на краже в продуктовом гипермаркете. Но требование об его увольнении было выдвинуто ректору вуза еще до этой истории: сразу после того, как в СМИ появилась информация о его назначении на пост начальника хозуправления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-министр ЖКХ Пермского края Александр Фенев ушел на больничный. С конца сентября он работает начальником хозуправления Пермского госуниверситета. Источники URA.RU считают, что после выхода с больничного его ждет увольнение. «Официально он на больничном, причем отправила туда еще до инцидента с кражей. Приказ о его увольнении должен выйти сегодня, 13 октября. То есть сразу после выхода с больничного Фенев оставит пост в ПГНИУ», — говорят инсайдеры. Сам Фенев отказался от комментариев. В пресс-службе вуза на момент публикации не ответили на запрос агентства. Ранее URA.RU сообщало, что экс-министр и бывший вице-премьер был пойман на краже в продуктовом гипермаркете. Но требование об его увольнении было выдвинуто ректору вуза еще до этой истории: сразу после того, как в СМИ появилась информация о его назначении на пост начальника хозуправления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...