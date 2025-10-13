Попавшийся на воровстве пермский экс-министр Фенев заболел

Экс-министр ЖКХ Пермского края Александр Фенев ушел на больничный. С конца сентября он работает начальником хозуправления Пермского госуниверситета. Источники URA.RU считают, что после выхода с больничного его ждет увольнение.
«Официально он на больничном, причем отправила туда еще до инцидента с кражей. Приказ о его увольнении должен выйти сегодня, 13 октября. То есть сразу после выхода с больничного Фенев оставит пост в ПГНИУ», — говорят инсайдеры.
Сам Фенев отказался от комментариев. В пресс-службе вуза на момент публикации не ответили на запрос агентства. Ранее URA.RU сообщало, что экс-министр и бывший вице-премьер был пойман на краже в продуктовом гипермаркете. Но требование об его увольнении было выдвинуто ректору вуза еще до этой истории: сразу после того, как в СМИ появилась информация о его назначении на пост начальника хозуправления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.