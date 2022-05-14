Злая собака напала на пермских полицейских из-за куска металла

15 мая 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Злоумышленник натравливал собаку без намордника на представителей власти Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Полицейские из Александровска (Пермский край) подверглись нападению собаки злоумышленника, срезавшего металл на местной спортплощадке. Нарушителю закону удалось скрыть от сотрудников ДПС на автомобиле. Но личность и место жительство мужчины вскоре была установлены по номеру машины. Правоохранители нашли транспортное средство возле дома. «Увидев полицейских и прибывший эвакуатор, он [нарушитель] неожиданно спустил на представителей власти пса без намордника. Стал натравливать четвероногое на людей и оскорблять их нецензурной бранью», — написано на сайте газеты «Звезда» со ссылкой на пресс-службу суда города Александровск. Усмирить собаку злоумышленник согласился, только после угрозы открыть огонь на поражение животного, но вести себя агрессивно не прекратил. И в итоге был задержан «с применением физической силы и наручников». Дело о неповиновении суд рассмотрел в конце апреля. Ранее URA.RU сообщало о женщина из Перми, которая отсудила у муниципальной службы компенсацию морального вреда за нападение бродячей собаки. Также известно о собаке, откусившей ухо 9-летнему школьнику, который наехал на нее на велосипеде. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Полицейские из Александровска (Пермский край) подверглись нападению собаки злоумышленника, срезавшего металл на местной спортплощадке. Нарушителю закону удалось скрыть от сотрудников ДПС на автомобиле. Но личность и место жительство мужчины вскоре была установлены по номеру машины. Правоохранители нашли транспортное средство возле дома. «Увидев полицейских и прибывший эвакуатор, он [нарушитель] неожиданно спустил на представителей власти пса без намордника. Стал натравливать четвероногое на людей и оскорблять их нецензурной бранью», — написано на сайте газеты «Звезда» со ссылкой на пресс-службу суда города Александровск. Усмирить собаку злоумышленник согласился, только после угрозы открыть огонь на поражение животного, но вести себя агрессивно не прекратил. И в итоге был задержан «с применением физической силы и наручников». Дело о неповиновении суд рассмотрел в конце апреля. Ранее URA.RU сообщало о женщина из Перми, которая отсудила у муниципальной службы компенсацию морального вреда за нападение бродячей собаки. Также известно о собаке, откусившей ухо 9-летнему школьнику, который наехал на нее на велосипеде.