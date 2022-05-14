14 мая 2022
13 мая 2022

Злая собака напала на пермских полицейских из-за куска металла

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, собака, злая собака, домашние животные, домашние питомцы, собака лает, собака на заборе
Злоумышленник натравливал собаку без намордника на представителей власти Фото:

Полицейские из Александровска (Пермский край) подверглись нападению собаки злоумышленника, срезавшего металл на местной спортплощадке. Нарушителю закону удалось скрыть от сотрудников ДПС на автомобиле. Но личность и место жительство мужчины вскоре была установлены по номеру машины. Правоохранители нашли транспортное средство возле дома.

«Увидев полицейских и прибывший эвакуатор, он [нарушитель] неожиданно спустил на представителей власти пса без намордника. Стал натравливать четвероногое на людей и оскорблять их нецензурной бранью», — написано на сайте газеты «Звезда» со ссылкой на пресс-службу суда города Александровск.

Усмирить собаку злоумышленник согласился, только после угрозы открыть огонь на поражение животного, но вести себя агрессивно не прекратил. И в итоге был задержан «с применением физической силы и наручников». Дело о неповиновении суд рассмотрел в конце апреля.

Ранее URA.RU сообщало о женщина из Перми, которая отсудила у муниципальной службы компенсацию морального вреда за нападение бродячей собаки. Также известно о собаке, откусившей ухо 9-летнему школьнику, который наехал на нее на велосипеде.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.

Полицейские из Александровска (Пермский край) подверглись нападению собаки злоумышленника, срезавшего металл на местной спортплощадке. Нарушителю закону удалось скрыть от сотрудников ДПС на автомобиле. Но личность и место жительство мужчины вскоре была установлены по номеру машины. Правоохранители нашли транспортное средство возле дома. «Увидев полицейских и прибывший эвакуатор, он [нарушитель] неожиданно спустил на представителей власти пса без намордника. Стал натравливать четвероногое на людей и оскорблять их нецензурной бранью», — написано на сайте газеты «Звезда» со ссылкой на пресс-службу суда города Александровск. Усмирить собаку злоумышленник согласился, только после угрозы открыть огонь на поражение животного, но вести себя агрессивно не прекратил. И в итоге был задержан «с применением физической силы и наручников». Дело о неповиновении суд рассмотрел в конце апреля. Ранее URA.RU сообщало о женщина из Перми, которая отсудила у муниципальной службы компенсацию морального вреда за нападение бродячей собаки. Также известно о собаке, откусившей ухо 9-летнему школьнику, который наехал на нее на велосипеде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...