За мэрией Екатеринбурга снесут недостроенный алмазный центр. На его месте хотят сделать парк

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Недострой в Банковском переулке. Екатеринбург , долгострой, недострой, переулок банковский8
В таком виде объект стоит с середины «нулевых» Фото:

Долгострой в Театральном переулке, за мэрией Екатеринбурга и ТЦ «Пассаж», скорее всего, снесут. Горадминистрация отказала собственнику здания в продлении разрешения на строительство, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам другого инсайдера, в планах у властей благоустроить это место.

Изначально там должен был появиться ювелирный центр. Но собственнику площадки хватило денег только на возведение каркаса на уровне четвертого этажа, и стройка встала. В начале 2021 года обсуждения вокруг судьбы проекта возобновились. Представитель неназванного инвестора Андрей Газизов рассказывал о планах на 20-этажную башню с вращающейся смотровой площадкой. В ней хотели разместить ресторан, уникальное предприятие по обработке и изучению изделий из уральских самоцветов. Однако архитектурно-градостроительный совет при мэрии задумку разнес.

Несмотря на это, в конце 2021-го собственник получил от областного минстроя разрешение на строительство. С 1 января 2022-го эти полномочия — в руках администрации. «И на прошлой неделе мэрия отказала инвестору в продлении разрешения. Вероятно, дальше будет иск с требованием снести [объект]», — поделился источник. «Насколько я знаю, в планах у мэрии сделать там парк», — добавил второй собеседник.

Новость по теме
Власти Екатеринбурга зарубили строительство вращающейся башни

Оперативно получить официальный комментарий властей не удалось. Ни один из кураторов городских строек на звонок корреспондента не ответил.

Ранее URA.RU писало о других шагах мэрии по борьбе с долгостроями, портящими облик Екатеринбурга. В марте чиновники разрешили экс-депутату Олегу Хабибуллину достроить деловой центр на Октябрьской площади, а сейчас ведут переговоры с «Атомстройкомплексом» о завершении строительства башни Opera Tower рядом с БЦ «Высоцкий». Кроме того, власти продолжают судиться с бенефициарами самовольно воздвигнутого БЦ «Свердловск» у ЖД-вокзала и пытаются освоить пустующий павильон на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова.

Таким был проект башни в 2004 году
Фото:
А такой ее видели в 2021-м
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Долгострой в Театральном переулке, за мэрией Екатеринбурга и ТЦ «Пассаж», скорее всего, снесут. Горадминистрация отказала собственнику здания в продлении разрешения на строительство, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам другого инсайдера, в планах у властей благоустроить это место. Изначально там должен был появиться ювелирный центр. Но собственнику площадки хватило денег только на возведение каркаса на уровне четвертого этажа, и стройка встала. В начале 2021 года обсуждения вокруг судьбы проекта возобновились. Представитель неназванного инвестора Андрей Газизов рассказывал о планах на 20-этажную башню с вращающейся смотровой площадкой. В ней хотели разместить ресторан, уникальное предприятие по обработке и изучению изделий из уральских самоцветов. Однако архитектурно-градостроительный совет при мэрии задумку разнес. Несмотря на это, в конце 2021-го собственник получил от областного минстроя разрешение на строительство. С 1 января 2022-го эти полномочия — в руках администрации. «И на прошлой неделе мэрия отказала инвестору в продлении разрешения. Вероятно, дальше будет иск с требованием снести [объект]», — поделился источник. «Насколько я знаю, в планах у мэрии сделать там парк», — добавил второй собеседник. Оперативно получить официальный комментарий властей не удалось. Ни один из кураторов городских строек на звонок корреспондента не ответил. Ранее URA.RU писало о других шагах мэрии по борьбе с долгостроями, портящими облик Екатеринбурга. В марте чиновники разрешили экс-депутату Олегу Хабибуллину достроить деловой центр на Октябрьской площади, а сейчас ведут переговоры с «Атомстройкомплексом» о завершении строительства башни Opera Tower рядом с БЦ «Высоцкий». Кроме того, власти продолжают судиться с бенефициарами самовольно воздвигнутого БЦ «Свердловск» у ЖД-вокзала и пытаются освоить пустующий павильон на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова.
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