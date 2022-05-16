В таком виде объект стоит с середины «нулевых» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Долгострой в Театральном переулке, за мэрией Екатеринбурга и ТЦ «Пассаж», скорее всего, снесут. Горадминистрация отказала собственнику здания в продлении разрешения на строительство, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам другого инсайдера, в планах у властей благоустроить это место.

Изначально там должен был появиться ювелирный центр. Но собственнику площадки хватило денег только на возведение каркаса на уровне четвертого этажа, и стройка встала. В начале 2021 года обсуждения вокруг судьбы проекта возобновились. Представитель неназванного инвестора Андрей Газизов рассказывал о планах на 20-этажную башню с вращающейся смотровой площадкой. В ней хотели разместить ресторан, уникальное предприятие по обработке и изучению изделий из уральских самоцветов. Однако архитектурно-градостроительный совет при мэрии задумку разнес.

Несмотря на это, в конце 2021-го собственник получил от областного минстроя разрешение на строительство. С 1 января 2022-го эти полномочия — в руках администрации. «И на прошлой неделе мэрия отказала инвестору в продлении разрешения. Вероятно, дальше будет иск с требованием снести [объект]», — поделился источник. «Насколько я знаю, в планах у мэрии сделать там парк», — добавил второй собеседник.

Оперативно получить официальный комментарий властей не удалось. Ни один из кураторов городских строек на звонок корреспондента не ответил.

Ранее URA.RU писало о других шагах мэрии по борьбе с долгостроями, портящими облик Екатеринбурга. В марте чиновники разрешили экс-депутату Олегу Хабибуллину достроить деловой центр на Октябрьской площади, а сейчас ведут переговоры с «Атомстройкомплексом» о завершении строительства башни Opera Tower рядом с БЦ «Высоцкий». Кроме того, власти продолжают судиться с бенефициарами самовольно воздвигнутого БЦ «Свердловск» у ЖД-вокзала и пытаются освоить пустующий павильон на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова.

Таким был проект башни в 2004 году Фото: сайт проекта

А такой ее видели в 2021-м Фото: сайт проекта

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