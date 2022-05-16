Долгострой в Театральном переулке, за мэрией Екатеринбурга и ТЦ «Пассаж», скорее всего, снесут. Горадминистрация отказала собственнику здания в продлении разрешения на строительство, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам другого инсайдера, в планах у властей благоустроить это место.
Изначально там должен был появиться ювелирный центр. Но собственнику площадки хватило денег только на возведение каркаса на уровне четвертого этажа, и стройка встала. В начале 2021 года обсуждения вокруг судьбы проекта возобновились. Представитель неназванного инвестора Андрей Газизов рассказывал о планах на 20-этажную башню с вращающейся смотровой площадкой. В ней хотели разместить ресторан, уникальное предприятие по обработке и изучению изделий из уральских самоцветов. Однако архитектурно-градостроительный совет при мэрии задумку разнес.
Несмотря на это, в конце 2021-го собственник получил от областного минстроя разрешение на строительство. С 1 января 2022-го эти полномочия — в руках администрации. «И на прошлой неделе мэрия отказала инвестору в продлении разрешения. Вероятно, дальше будет иск с требованием снести [объект]», — поделился источник. «Насколько я знаю, в планах у мэрии сделать там парк», — добавил второй собеседник.
Оперативно получить официальный комментарий властей не удалось. Ни один из кураторов городских строек на звонок корреспондента не ответил.
Ранее URA.RU писало о других шагах мэрии по борьбе с долгостроями, портящими облик Екатеринбурга. В марте чиновники разрешили экс-депутату Олегу Хабибуллину достроить деловой центр на Октябрьской площади, а сейчас ведут переговоры с «Атомстройкомплексом» о завершении строительства башни Opera Tower рядом с БЦ «Высоцкий». Кроме того, власти продолжают судиться с бенефициарами самовольно воздвигнутого БЦ «Свердловск» у ЖД-вокзала и пытаются освоить пустующий павильон на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова.
Таким был проект башни в 2004 году
Фото: сайт проекта
А такой ее видели в 2021-м
Фото: сайт проекта
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Долгострой в Театральном переулке, за мэрией Екатеринбурга и ТЦ «Пассаж», скорее всего, снесут. Горадминистрация отказала собственнику здания в продлении разрешения на строительство, рассказал источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам другого инсайдера, в планах у властей благоустроить это место. Изначально там должен был появиться ювелирный центр. Но собственнику площадки хватило денег только на возведение каркаса на уровне четвертого этажа, и стройка встала. В начале 2021 года обсуждения вокруг судьбы проекта возобновились. Представитель неназванного инвестора Андрей Газизов рассказывал о планах на 20-этажную башню с вращающейся смотровой площадкой. В ней хотели разместить ресторан, уникальное предприятие по обработке и изучению изделий из уральских самоцветов. Однако архитектурно-градостроительный совет при мэрии задумку разнес. Несмотря на это, в конце 2021-го собственник получил от областного минстроя разрешение на строительство. С 1 января 2022-го эти полномочия — в руках администрации. «И на прошлой неделе мэрия отказала инвестору в продлении разрешения. Вероятно, дальше будет иск с требованием снести [объект]», — поделился источник. «Насколько я знаю, в планах у мэрии сделать там парк», — добавил второй собеседник. Оперативно получить официальный комментарий властей не удалось. Ни один из кураторов городских строек на звонок корреспондента не ответил. Ранее URA.RU писало о других шагах мэрии по борьбе с долгостроями, портящими облик Екатеринбурга. В марте чиновники разрешили экс-депутату Олегу Хабибуллину достроить деловой центр на Октябрьской площади, а сейчас ведут переговоры с «Атомстройкомплексом» о завершении строительства башни Opera Tower рядом с БЦ «Высоцкий». Кроме того, власти продолжают судиться с бенефициарами самовольно воздвигнутого БЦ «Свердловск» у ЖД-вокзала и пытаются освоить пустующий павильон на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова.