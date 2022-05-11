Экс-депутату, воевавшему с УГМК, разрешили скандальную стройку

Строительство центра на Октябрьской площади заморозили 20 лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга, бизнесмен Олег Хабибуллин достроит скандальный деловой центр на ул. Антона Валека, 5, возле здания свердловского правительства. Соответствующее разрешение ему выдала мэрия Екатеринбурга.

Как следует из реестра, опубликованного на сайте горадминистрации, разрешение на стройку Хабибуллин получил еще в марте. Рабочим нужно выйти на строительную площадку в течение года — в марте 2023-го срок действия документа истечет.

Споры вокруг недостроя на Октябрьской площади длятся с 2020 года. Одну часть центра внешнеэкономической деятельности, возведение которого заморозили в начале 2000-х, в свое время выкупил Хабибуллин, другая принадлежала ООО «Навигатор», связанному с УГМК. Компания снесла свою часть здания и намерена построить на его месте большой комплекс с жильем. Хабибуллин через суд пытался остановить демонтаж, но проиграл. Впоследствии прокуратура требовала, чтобы свою часть недостроя снес и Хабибуллин. Но Верх-Исетский суд встал на его сторону.

Как объяснили URA.RU в мэрии, Хабибуллину еще предстоит согласовать с муниципальными властями внешний облик его постройки. Хоть эта процедура и не является обязательной.