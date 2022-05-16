Прокуроров Перми заинтересовал документ, который не меняли 40 лет

Смог мучал пермяков 11 мая, но превышения ПДК вредных веществ не нашли Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и отметила, что перечень веществ, за которыми надо следить, не менялся 40 лет. Это ведомство занимается контролем состояния окружающей среды на территории Пермского края.

«Установлено, что в г. Перми количество стационарных постов наблюдений недостаточно. Регулярные наблюдения проводятся по неполной программе, не предусмотрены измерения на маршрутных постах, а также в воскресенье и праздничные дни. Перечень веществ, подлежащих контролю, не пересматривался более 40 лет», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

По результатам проверки прокурором начальнику ФГБУ «Уральское УГМС» внесено представление. 11 мая в Перми из-за сильного задымления от лесных пожаров люди жаловались на удушье и сильный запах гари. Но тогда специалисты Роспотребнадзора заявили, что превышения доли вредных веществ не обнаружено.