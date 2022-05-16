16 мая 2022
15 мая 2022

Прокуроров Перми заинтересовал документ, который не меняли 40 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог от пожаров. Пермь, дым, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
Смог мучал пермяков 11 мая, но превышения ПДК вредных веществ не нашли Фото:

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и отметила, что перечень веществ, за которыми надо следить, не менялся 40 лет. Это ведомство занимается контролем состояния окружающей среды на территории Пермского края.

«Установлено, что в г. Перми количество стационарных постов наблюдений недостаточно. Регулярные наблюдения проводятся по неполной программе, не предусмотрены измерения на маршрутных постах, а также в воскресенье и праздничные дни. Перечень веществ, подлежащих контролю, не пересматривался более 40 лет», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

По результатам проверки прокурором начальнику ФГБУ «Уральское УГМС» внесено представление. 11 мая в Перми из-за сильного задымления от лесных пожаров люди жаловались на удушье и сильный запах гари. Но тогда специалисты Роспотребнадзора заявили, что превышения доли вредных веществ не обнаружено.

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и отметила, что перечень веществ, за которыми надо следить, не менялся 40 лет. Это ведомство занимается контролем состояния окружающей среды на территории Пермского края. «Установлено, что в г. Перми количество стационарных постов наблюдений недостаточно. Регулярные наблюдения проводятся по неполной программе, не предусмотрены измерения на маршрутных постах, а также в воскресенье и праздничные дни. Перечень веществ, подлежащих контролю, не пересматривался более 40 лет», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. По результатам проверки прокурором начальнику ФГБУ «Уральское УГМС» внесено представление. 11 мая в Перми из-за сильного задымления от лесных пожаров люди жаловались на удушье и сильный запах гари. Но тогда специалисты Роспотребнадзора заявили, что превышения доли вредных веществ не обнаружено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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