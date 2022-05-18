В парке Горького в Перми появится суперэкстремальный аттракцион

Скоро в парке Горького откроют новый аттракцион Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермский городской парк культуры и отдыха им. Горького анонсировал открытие нового экстремального аттракциона «Диско». Информация об этом размещена на сайте парка.

«Пришло время рассказать о новом аттракционе, который совсем скоро появится у нас в парке! Яркий, динамичный, экстремальный аттракцион „Диско“», — говорится в сообщении.

Катание на нем происходит по дугообразному пути вперед и назад. Также аттракцион кружится во время движения. Плюс динамичная музыка, высокая скорость и переменный свет.

В начале мая в парке Горького открыли кибер-кафе с роботом-кассиром. Прототипом для внешности робота стала Диана Габдуллина — супруга директора парка Рашида Габдуллина.