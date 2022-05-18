Челябинский сенатор запретит женщинам РФ рожать для иностранцев

Маргарита Павлова не первый год выступает за введение запрета на услуги суррогатного материнства в РФ для иностранцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госдума РФ в ближайшее время примет закон, запрещающий суррогатным матерям из России вынашивать детей для иностранцев. Одним из авторов законопроекта стала член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова.

«Комитет по безопасности и противодействию коррупции на своем заседании 19 мая рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, которым предлагается закрепить законодательно требование о наличии российского гражданства при использовании суррогатного материнства. Это не позволит обойти запрет на участие иностранцев в использовании института суррогатного материнства», — сообщили в пресс-службе парламента РФ.

Павлова ранее неоднократно заявляла, что суррогатное материнство можно считать поставкой детей на экспорт, что является «унизительным для России». Сенатор заявляла, что услугой российских суррогатных матерей часто пользуются однополые пары из Западных стран.

Председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, который также является одним из авторов законопроекта, сообщил о «незавидной судьбе» детей, рожденных суррогатными матерями. По его заверениям, есть немало подтверждений, что такие дети попадали в сексуальное рабство или подвергались издевательствам.

Пискарев отметил, что законопроект никак не нарушает права россиян. Речь идет о тех потенциальных родителях, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям.