В ЕС ответили на слова Небензи об обмене зерна Украины на оружие

20 мая 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Дипломат ЕС: Украина не платит Западу зерном за оружие Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Предположение российского постпреда Василия Небензи о том, что Украина платит Западу зерном за поставки оружия неверно. Об этом заявил представитель ЕС при ООН Олаф Скуг. Украина не расплачивается с западными станами зерном за поставки оружия, сообщил Олаф Скуг, пишет РИА «Новости». Еврочиновник заверил, что Украина и Запад не пользуются такой схемой. Ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя выдвинул предположение о том, что Украина скорее всего расплачивается зерном за предоставленное Западом оружие. Политик привел в доказательство слова представителей Запада о том, что сырье вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. В связи с этим Небензя заявил, что «есть обоснованные подозрения, что зерно идут не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран».

Предположение российского постпреда Василия Небензи о том, что Украина платит Западу зерном за поставки оружия неверно. Об этом заявил представитель ЕС при ООН Олаф Скуг. Украина не расплачивается с западными станами зерном за поставки оружия, сообщил Олаф Скуг, пишет РИА «Новости». Еврочиновник заверил, что Украина и Запад не пользуются такой схемой. Ранее на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя выдвинул предположение о том, что Украина скорее всего расплачивается зерном за предоставленное Западом оружие. Политик привел в доказательство слова представителей Запада о том, что сырье вывозится как железнодорожными эшелонами, так и баржами по Дунаю. В связи с этим Небензя заявил, что «есть обоснованные подозрения, что зерно идут не на нужды голодающего глобального Юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран».