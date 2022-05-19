Груз с собачьим кормом запретили ввозить в Челябинскую область

В область запретили ввозить 420 килограммов собачьего корма
Челябинские пограничники запретили ввозить в регион из Казахстана свыше 400 килограммов корма для собак. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию пытались провезти без сопроводительных документов.
«Пресечен ввоз 420 кг (30 мешков) корма для собак, перемещаемых без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата. Машина следовала из города Костаная в село Варна», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
С перевозчиком провели разъяснительную беседу по порядку перемещения грузов. Он привлечен к административной ответственности.
Ранее в Челябинскую область из Узбекистана завезли крупную партию зараженных помидоров. После обеззараживания продукция уйдет в продажу.
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