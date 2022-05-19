19 мая 2022

Груз с собачьим кормом запретили ввозить в Челябинскую область

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Митинг Единой России Челябинск, монстр, собака лысая
В область запретили ввозить 420 килограммов собачьего корма Фото:

Челябинские пограничники запретили ввозить в регион из Казахстана свыше 400 килограммов корма для собак. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию пытались провезти без сопроводительных документов.

«Пресечен ввоз 420 кг (30 мешков) корма для собак, перемещаемых без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата. Машина следовала из города Костаная в село Варна», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

С перевозчиком провели разъяснительную беседу по порядку перемещения грузов. Он привлечен к административной ответственности.

Ранее в Челябинскую область из Узбекистана завезли крупную партию зараженных помидоров. После обеззараживания продукция уйдет в продажу.

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Челябинские пограничники запретили ввозить в регион из Казахстана свыше 400 килограммов корма для собак. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию пытались провезти без сопроводительных документов. «Пресечен ввоз 420 кг (30 мешков) корма для собак, перемещаемых без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата. Машина следовала из города Костаная в село Варна», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. С перевозчиком провели разъяснительную беседу по порядку перемещения грузов. Он привлечен к административной ответственности. Ранее в Челябинскую область из Узбекистана завезли крупную партию зараженных помидоров. После обеззараживания продукция уйдет в продажу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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