Груз с собачьим кормом запретили ввозить в Челябинскую область

В область запретили ввозить 420 килограммов собачьего корма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские пограничники запретили ввозить в регион из Казахстана свыше 400 килограммов корма для собак. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, продукцию пытались провезти без сопроводительных документов.

«Пресечен ввоз 420 кг (30 мешков) корма для собак, перемещаемых без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата. Машина следовала из города Костаная в село Варна», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

С перевозчиком провели разъяснительную беседу по порядку перемещения грузов. Он привлечен к административной ответственности.

Ранее в Челябинскую область из Узбекистана завезли крупную партию зараженных помидоров. После обеззараживания продукция уйдет в продажу.