На уроках патриотизма школьникам рассказали о Владе Балахнине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Красноуфимске (Свердловская область) друзья и одноклассники 18-летнего солдата Владислава Балахнина, погибшего в спецоперации на Украине, создали ролик в его память. Видео уже показали на Уроках мужества в местных школах и техникуме, рассказала URA.RU его мама Роза Хатмуллина.

«Ролик сделали друзья Влада. Его уже показали перед 9 Мая на Уроках мужества в железнодорожном техникуме и в школах, в том числе и той, которую закончил сын. Я присутствовала на одном таком уроке. После показа у ребят в глазах стояли слезы и повисла долгая тишина», — поделилась Роза Хатмуллина.

Женщина считает, что рассказы о подвигах современников трогают сердца молодежи больше, чем рассказы о героях Великой Отечественной войны, Афгана и Чечни. «Примеры бесстрашия, самоотверженности и героизма современных бойцов воспитывают патриотизм в подрастающем поколении», — уверена женщина.