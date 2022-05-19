После смерти ребенка в челябинском селе возбудили уголовное дело

Расследованием занимается следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Брединском районе (Челябинская область) возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства восьмилетнего ребенка, который умер 18 мая у себя дома. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 110 УК РФ („Доведение до самоубийства“) для установления всех обстоятельств смерти ребенка. Сейчас проводятся необходимые следственные действия», — рассказал источник.

Тело ребенка нашли дома вечером 18 мая, когда его мама отмечала на кухне день рождения. Накануне смерти он просил ее поиграть с ним, расстроился из-за отказа и ушел в комнату к сестре. Девочка вышла на несколько минут, а когда вернулась мальчик был уже мертв. Официально следственные органы инцидент не комментируют.