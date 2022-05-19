19 мая 2022

После смерти ребенка в челябинском селе возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
Расследованием занимается следственный комитет Фото:

В Брединском районе (Челябинская область) возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства восьмилетнего ребенка, который умер 18 мая у себя дома. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 110 УК РФ („Доведение до самоубийства“) для установления всех обстоятельств смерти ребенка. Сейчас проводятся необходимые следственные действия», — рассказал источник.

Тело ребенка нашли дома вечером 18 мая, когда его мама отмечала на кухне день рождения. Накануне смерти он просил ее поиграть с ним, расстроился из-за отказа и ушел в комнату к сестре. Девочка вышла на несколько минут, а когда вернулась мальчик был уже мертв. Официально следственные органы инцидент не комментируют.

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В Брединском районе (Челябинская область) возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства восьмилетнего ребенка, который умер 18 мая у себя дома. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 110 УК РФ („Доведение до самоубийства“) для установления всех обстоятельств смерти ребенка. Сейчас проводятся необходимые следственные действия», — рассказал источник. Тело ребенка нашли дома вечером 18 мая, когда его мама отмечала на кухне день рождения. Накануне смерти он просил ее поиграть с ним, расстроился из-за отказа и ушел в комнату к сестре. Девочка вышла на несколько минут, а когда вернулась мальчик был уже мертв. Официально следственные органы инцидент не комментируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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