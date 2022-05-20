В Пермском крае простились с контрактником погибшим на Украине

Прощание прошло в поселке Карьер-Известняк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сегодня 21 мая в поселке Карьер-Известняк Александровского округа (Пермский край) простились с земляком Владиславом Карасюковым. Мужчина погиб в ходе специальной операции на Украине, сообщается на сайте «business-class».

«Сегодня в поселке Карьер-Известняк Александровского округа простились с Владиславом Карасюковым. Он служил по контракту и погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине», — написали в сообщении, со ссылкой на информацию окружной администрации. Военнослужащий погиб 1 мая, мужчине было 38 лет.

В администрации Александровского округа сообщили «business-class», что простится с Владиславом Карасюковым пришли десятки человек. Соболезнования родственникам выразили представители Правительства Пермского края, местной администрации, военного комиссариата и ветераны боевых действий Александровского округа, отметили в сообщении.

Специальную военную операцию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита мирного населения Донбасса, которых долгие годы обстреливали ВСУ и члены националистических батальонов.