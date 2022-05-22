22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

Депутату из ХМАО грозит наказание за посты в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат из Урая получит штраф за публикации в соцсетях Фото:

Из-за публикации в социальных сетях на депутата думы Урая, а также заместителя директора МАУ «Культура», Евгения Ребякина полиция постановила завести дело об административном правонарушении. Копия документа, подписанная начальником полиции ОМВД Урая, есть в распоряжении URA.RU.

«Согласно заключению лингвистического исследования в представленном посте содержатся материалы, выражающие неуважение к органам, осуществляющим государственную власть. <…> В действиях Ребякина усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3, ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — сказано в документе.

При этом в постановлении указано, что экспертиза не обнаружила в высказываниях Ребякина заведомо ложных сведений, которые порочат или подрывают репутацию другого лица. «По факту публикации выражал сугубо личное мнение, данным высказыванием кого-либо оскорблять не хотел», — сказано в документе. Наказание за указанную статью предусматривает штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Получить комментарий Ребякина не удалось. Он не ответил на звонки журналиста агентства. Копия постановления направлена в прокуратуру.

Ранее URA.RU писало, что из-за публикаций в социальных сетях Ребякина обвинили в том, что он является противником спецоперации на Украине. Тогда депутат заверил, что не является противником спецоперации и полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина.

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Из-за публикации в социальных сетях на депутата думы Урая, а также заместителя директора МАУ «Культура», Евгения Ребякина полиция постановила завести дело об административном правонарушении. Копия документа, подписанная начальником полиции ОМВД Урая, есть в распоряжении URA.RU. «Согласно заключению лингвистического исследования в представленном посте содержатся материалы, выражающие неуважение к органам, осуществляющим государственную власть. <…> В действиях Ребякина усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3, ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)», — сказано в документе. При этом в постановлении указано, что экспертиза не обнаружила в высказываниях Ребякина заведомо ложных сведений, которые порочат или подрывают репутацию другого лица. «По факту публикации выражал сугубо личное мнение, данным высказыванием кого-либо оскорблять не хотел», — сказано в документе. Наказание за указанную статью предусматривает штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Получить комментарий Ребякина не удалось. Он не ответил на звонки журналиста агентства. Копия постановления направлена в прокуратуру. Ранее URA.RU писало, что из-за публикаций в социальных сетях Ребякина обвинили в том, что он является противником спецоперации на Украине. Тогда депутат заверил, что не является противником спецоперации и полностью поддерживает решение президента России Владимира Путина.
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