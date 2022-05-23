В ХМАО придет тридцатиградусная жара

В ХМАО температура поднимется до +29 градусов
В ХМАО придет потепление до 27-29 градусов выше нуля. При этом в северных районах округа ночью температура будет опускаться до +1 градуса. В ближайшие дни ожидается дождь с грозой, и ветром до 17 м/с. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.
«25 мая температура ночью +6,+11 градусов, по северо-западу до +1 градусов, днем +22,+27 градусов. 26 мая в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Температура днем +24,+29 градусов. 27 мая в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура днем +20,+25 градусов», — сказано в прогнозе.
- Согласно прогнозу онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске 25 и 26 мая температура днем составит 25-27 градусов. Погода в течение недели будет преимущественно пасмурная. В четверг ожидается небольшой дождь и ветер с порывами до 20 м/с, в пятницу гроза.
- В Сургуте со среды по пятницу дневная температура составит 22-25 градусов тепла. В эти же дни ожидается небольшой дождь. Ветер будет достигать 17 м/с.
- В Нижневартовске резко потеплеет в среду, до +22…+24 градусов, такая температура продержится до пятницы. Погода будет пасмурная, в пятницу небольшой дождь. Ветер с порывами до 14 м/с.
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