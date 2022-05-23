В ХМАО придет тридцатиградусная жара

В ХМАО температура поднимется до +29 градусов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ХМАО придет потепление до 27-29 градусов выше нуля. При этом в северных районах округа ночью температура будет опускаться до +1 градуса. В ближайшие дни ожидается дождь с грозой, и ветром до 17 м/с. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«25 мая температура ночью +6,+11 градусов, по северо-западу до +1 градусов, днем +22,+27 градусов. 26 мая в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Температура днем +24,+29 градусов. 27 мая в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура днем +20,+25 градусов», — сказано в прогнозе.