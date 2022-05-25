В МИД РФ озвучили планы по обмену Медведчука

25 мая 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Виктора Медведчука не собираются обменивать, сказали в МИД РФ Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Москва не рассматривает вопрос обмена украинского политика Виктора Медведчука. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко «Нет, [вопрос обмена Медведчука] не рассматривается. У нас такой информации нет», — приводит слова Руденко РИА «Новости». С аналогичным заявлением ранее выступал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, задержанный украинский политик не является гражданином России и не имеет отношения к стране, пишет RT. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных, передает телеканал 360. Сам Медведчук тоже просил обменять его на пленных солдат ВСУ, при этом используя тезисы киевского режима. Он был задержан на Украине в середине февраля.

Москва не рассматривает вопрос обмена украинского политика Виктора Медведчука. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко «Нет, [вопрос обмена Медведчука] не рассматривается. У нас такой информации нет», — приводит слова Руденко РИА «Новости». С аналогичным заявлением ранее выступал представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, задержанный украинский политик не является гражданином России и не имеет отношения к стране, пишет RT. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных, передает телеканал 360. Сам Медведчук тоже просил обменять его на пленных солдат ВСУ, при этом используя тезисы киевского режима. Он был задержан на Украине в середине февраля.