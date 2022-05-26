Махонин устроит конкурс для пермского бизнеса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
9-е заседание законодательного собрания ПК. Пермь, махонин дмитрий, законодательное собрание пермского края
Махонин заявил, что в конкурсе будут определять лучших в 15 номинациях Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал новый конкурс и награду для пермских предпринимателей — «Лидер Пермского края». Инициатива направлена на то, чтобы лучшие компании и предприятия получили общественное признание за свою работу, сообщает сайт правительства региона.

«Мы должны отмечать тех, кто проявляет себя в эту непростую эпоху. Я инициировал в регионе новую награду — конкурс и почетный знак «Лидер Пермского края», — сообщает сайт со ссылкой на слова Махонина. В конкурсе будет 15 номинаций в сфере здравоохранения, образования, промышленности, туризма, малого бизнеса и других.

Новую награду планируют учредить уже в этом году. Победителям подарят статуэтку, а также возможность использовать логотип награды при оформлении фасада зданий или продукции. Главной целью конкурса является поддержка предприятий, которые вносят большой вклад в экономическую стабильность региона.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал новый конкурс и награду для пермских предпринимателей — «Лидер Пермского края». Инициатива направлена на то, чтобы лучшие компании и предприятия получили общественное признание за свою работу, сообщает сайт правительства региона. «Мы должны отмечать тех, кто проявляет себя в эту непростую эпоху. Я инициировал в регионе новую награду — конкурс и почетный знак «Лидер Пермского края», — сообщает сайт со ссылкой на слова Махонина. В конкурсе будет 15 номинаций в сфере здравоохранения, образования, промышленности, туризма, малого бизнеса и других. Новую награду планируют учредить уже в этом году. Победителям подарят статуэтку, а также возможность использовать логотип награды при оформлении фасада зданий или продукции. Главной целью конкурса является поддержка предприятий, которые вносят большой вклад в экономическую стабильность региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...