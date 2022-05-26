Махонин устроит конкурс для пермского бизнеса

26 мая 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Махонин заявил, что в конкурсе будут определять лучших в 15 номинациях Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал новый конкурс и награду для пермских предпринимателей — «Лидер Пермского края». Инициатива направлена на то, чтобы лучшие компании и предприятия получили общественное признание за свою работу, сообщает сайт правительства региона. «Мы должны отмечать тех, кто проявляет себя в эту непростую эпоху. Я инициировал в регионе новую награду — конкурс и почетный знак «Лидер Пермского края», — сообщает сайт со ссылкой на слова Махонина. В конкурсе будет 15 номинаций в сфере здравоохранения, образования, промышленности, туризма, малого бизнеса и других. Новую награду планируют учредить уже в этом году. Победителям подарят статуэтку, а также возможность использовать логотип награды при оформлении фасада зданий или продукции. Главной целью конкурса является поддержка предприятий, которые вносят большой вклад в экономическую стабильность региона.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал новый конкурс и награду для пермских предпринимателей — «Лидер Пермского края». Инициатива направлена на то, чтобы лучшие компании и предприятия получили общественное признание за свою работу, сообщает сайт правительства региона. «Мы должны отмечать тех, кто проявляет себя в эту непростую эпоху. Я инициировал в регионе новую награду — конкурс и почетный знак «Лидер Пермского края», — сообщает сайт со ссылкой на слова Махонина. В конкурсе будет 15 номинаций в сфере здравоохранения, образования, промышленности, туризма, малого бизнеса и других. Новую награду планируют учредить уже в этом году. Победителям подарят статуэтку, а также возможность использовать логотип награды при оформлении фасада зданий или продукции. Главной целью конкурса является поддержка предприятий, которые вносят большой вклад в экономическую стабильность региона.