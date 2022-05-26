Скончался основатель легендарной группы Depeche Mode Энди Флетчер

27 мая 2022 в 00:58 Размер текста - 17 +

Музыкант-клавишник Энди Флетчер скончался на 61-м году жизни Фото: Александр Мамаев © URA.RU Скончался знаменитый английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер. Ему было 60 лет. «Мы шокированы и чрезвычайно опечалены безвременной кончиной нашего дорогого друга, семьянина и участника нашей группы Энди Флетчера», — сообщила в соцсетях музыкальная группа Depeche Mode о смерти одного из ее основателей, передает RT. Флетчер родился в многодетной семье рабочего и был одним из четверых детей. В 1980 Флетчер познакомился с Мартином Гором, с которым после присоединения Дэвида Гаана образовал группу Depeche Mode. В 2002 году он организовал собственный музыкальный лейбл Toast Hawaii и выступал как диджей. Музыкант-клавишник скончался на 61-м году жизни, сообщает «Пятый канал».

Скончался знаменитый английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер. Ему было 60 лет. «Мы шокированы и чрезвычайно опечалены безвременной кончиной нашего дорогого друга, семьянина и участника нашей группы Энди Флетчера», — сообщила в соцсетях музыкальная группа Depeche Mode о смерти одного из ее основателей, передает RT. Флетчер родился в многодетной семье рабочего и был одним из четверых детей. В 1980 Флетчер познакомился с Мартином Гором, с которым после присоединения Дэвида Гаана образовал группу Depeche Mode. В 2002 году он организовал собственный музыкальный лейбл Toast Hawaii и выступал как диджей. Музыкант-клавишник скончался на 61-м году жизни, сообщает «Пятый канал».