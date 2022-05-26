26 мая 2022

Скончался основатель легендарной группы Depeche Mode Энди Флетчер

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Концерт Миши Лузина в Доме печати. Презентация альбома
Музыкант-клавишник Энди Флетчер скончался на 61-м году жизни Фото:

Скончался знаменитый английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер. Ему было 60 лет.

«Мы шокированы и чрезвычайно опечалены безвременной кончиной нашего дорогого друга, семьянина и участника нашей группы Энди Флетчера», — сообщила в соцсетях музыкальная группа Depeche Mode о смерти одного из ее основателей, передает RT.

Флетчер родился в многодетной семье рабочего и был одним из четверых детей. В 1980 Флетчер познакомился с Мартином Гором, с которым после присоединения Дэвида Гаана образовал группу Depeche Mode. В 2002 году он организовал собственный музыкальный лейбл Toast Hawaii и выступал как диджей. Музыкант-клавишник скончался на 61-м году жизни, сообщает «Пятый канал».

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Скончался знаменитый английский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер. Ему было 60 лет. «Мы шокированы и чрезвычайно опечалены безвременной кончиной нашего дорогого друга, семьянина и участника нашей группы Энди Флетчера», — сообщила в соцсетях музыкальная группа Depeche Mode о смерти одного из ее основателей, передает RT. Флетчер родился в многодетной семье рабочего и был одним из четверых детей. В 1980 Флетчер познакомился с Мартином Гором, с которым после присоединения Дэвида Гаана образовал группу Depeche Mode. В 2002 году он организовал собственный музыкальный лейбл Toast Hawaii и выступал как диджей. Музыкант-клавишник скончался на 61-м году жизни, сообщает «Пятый канал».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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