Володин обратился к гражданам, покинувшим Россию, с жестким предупреждением

Граждане, покинувшие Россию и совершившие предательство, не должны занимать должности на государственной службе и работать в госкомпаниях. Об этом заявил Председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
«Можно предположить, что в ближайшем будущем ряды возвращающихся пополнят сбежавшие представители шоу-бизнеса. Заранее им говорим: на встречу с распростертыми объятиями не надейтесь», — написал Володин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам Володина, нет оправдания для тех, кто уехал из страны, не желая защищать ее интересы и поддерживая недружественные по отношению к России режимы. По его мнению, каким бы талантливым ни был человек, его решение покинуть страну и родных говорит о готовности совершить еще один неблаговидный поступок в будущем.
