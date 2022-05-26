Задержан свердловский депутат, которого силовикам сдал коллега

По предварительной информации, депутата подозревают в посредничестве при взятке (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Красноуфимском районе задержан депутат Рустам Низамов, сообщил URA.RU источник, близкий к муниципальной власти, и подтвердил собеседник в силовой среде. По одной из версий, на Низамова правоохранителей якобы вывел его коллега Андрей Мерзляков, директор МУП «Энергосервис».

В начале недели URA.RU сообщило, что Мерзлякова, известного по скандалу с подглядываниями за женщинами, задержали по подозрению в получении взятки. «Низамов предположительно выступал посредником между Мерзляковым и коммерсантами. Вероятно, про Низамова правоохранители узнали после того, как Мерзляков, находящийся в СИЗО, начал сотрудничать со следствием», — рассказал инсайдер.

Когда именно состоялось задержание, неизвестно — в ГУ МВД по Свердловской области и региональном управлении Следственного комитета ситуацию пока не комментируют. «На заседании думы 26 мая Низамов не появился», — уточнил источник.

Низамову, по предварительным данным, вменяют ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в крупном размере»). Если его вину докажут, Низамову будет грозить от пяти до десяти лет колонии с крупным штрафом и лишением права занимать определенные должности.