РФ высылает дипломатов еще одной страны

27 мая 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Пятерых хорватских дипломатов обязали покинуть Россию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россия высылает из страны пять хорватских дипломатов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «27 мая в МИД России был вызван Посол Республики Хорватии в Российской Федерации Т.Цар. В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства Т.Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников Посольства Хорватии в Москве „persona nоn grata“», — говорится в сообщении МИД РФ. Страны Запада стали высылать российских дипломатов после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства подчеркнул, что мирные жители ДНР и ЛНР регулярно подвергались карательным операциям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В МИД РФ заявили, что будут принимать ответные действия в ответ на высылку российских дипломатов. Так, из России были высланы 24 итальянских дипломата, 34 дипломата из Франции и 27 из Испании.

Россия высылает из страны пять хорватских дипломатов. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «27 мая в МИД России был вызван Посол Республики Хорватии в Российской Федерации Т.Цар. В ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства Т.Цару была вручена нота об объявлении пятерых сотрудников Посольства Хорватии в Москве „persona nоn grata“», — говорится в сообщении МИД РФ. Страны Запада стали высылать российских дипломатов после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Глава государства подчеркнул, что мирные жители ДНР и ЛНР регулярно подвергались карательным операциям со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В МИД РФ заявили, что будут принимать ответные действия в ответ на высылку российских дипломатов. Так, из России были высланы 24 итальянских дипломата, 34 дипломата из Франции и 27 из Испании.