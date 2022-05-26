Сетевые гиганты открыли в Пермском крае новые магазины

27 мая 2022 в 14:23 Размер текста - 17 +

Федеральные торговые сети увеличили долю на пермском рынке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2021 году в Пермском крае увеличилось число магазинов федеральных торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Монетка» и «Лента». Об этом сообщается в аналитическом исследовании регионального Управления ФАС. «В 2021 году в крае работали 422 магазина „Магнит“. Это на 21 единицу больше, чем годом ранее. Торговые сети „Пятерочка“, „Перекресток“ и „Карусель“ (входящие в холдинг Х5) в 2021 году открыли 27 магазинов, общее их число составило 518. „Монетка“ открыла в регионе в 2021 году 23 магазина, увеличив присутствие сети до 192 магазинов», — сообщается в исследовании. Также увеличила долю присутствия на местном рынке сеть «Лента», которая довела в Перми число своих гипермаркетов с 3 до 5. Количество магазинов пермской сети «Семья», которая ранее была выкуплена «Лентой» осталось неизменным — 75.

В 2021 году в Пермском крае увеличилось число магазинов федеральных торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Монетка» и «Лента». Об этом сообщается в аналитическом исследовании регионального Управления ФАС. «В 2021 году в крае работали 422 магазина „Магнит“. Это на 21 единицу больше, чем годом ранее. Торговые сети „Пятерочка“, „Перекресток“ и „Карусель“ (входящие в холдинг Х5) в 2021 году открыли 27 магазинов, общее их число составило 518. „Монетка“ открыла в регионе в 2021 году 23 магазина, увеличив присутствие сети до 192 магазинов», — сообщается в исследовании. Также увеличила долю присутствия на местном рынке сеть «Лента», которая довела в Перми число своих гипермаркетов с 3 до 5. Количество магазинов пермской сети «Семья», которая ранее была выкуплена «Лентой» осталось неизменным — 75.