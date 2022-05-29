Жители Сургута 17 лет просят власти сделать им дорогу

Пока жителям дач в районе Сургута обещают лишь временную дорогу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители дачного кооператива «Кедровый-16» в Сургуте 17 лет добиваются от властей, чтобы им построили дорогу. Сейчас в поселке постоянно проживает около трехсот семей, а добраться на приусадебный участок можно только на внедорожнике. Об этом URA.RU рассказала жительница дачного кооператива «Кедровый-16» Наталья Губарь.

«Это все происходит примерно с 2005 года. Это крик души всех кедровчан. Топит наши участки, нет ливневки. В прошлом году прокладывали какие-то частники газовую трубу, все перекопали и вода с болот теперь вся на дороге. Женщины с маленькими детьми ходят пешком километр до центральной дороги. А как достается нашим бедненьким железным лошадкам», — рассказала Губарь.

Активно обращаться за помощью к властям дачники начали уже в 2016 году. После жалобы на имя губернатора ХМАО Натальи Комаровой сургутянам обещали, что город возьмет дорогу на баланс в течение года, однако проблему это не решило. Последнее обращение дачники озвучили уже во время онлайн-эфира губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Спустя несколько дней жителям Кедрового ответила администрация города. «Откачать воду не представляется возможным, так как фактически откачивать ее некуда. Воду необходимо отводить, потребуются серьезные меры по водоотведению», — прокомментировали случившееся в администрации Сургута. Также в мэрии решили отсыпать временную дорогу, но уточнили, что позже будет разработано кардинальное решение проблемы.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Сургута вынудили за свой счет залатать яму на дороге. Им пришлось это сделать, так как на протяжении нескольких лет они не могли добиться ремонта дороги от властей города и управляющей компании.