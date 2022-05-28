Пермяки отметили самые важные для импортозамещения товары

Жители Перми приняли участие в опросе по импортозамещению товаров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Пермского края приняли участие в голосовании по импортозамещению и ранжировали категории товаров по степени важности. Об итогах опроса сообщил сайт по поиску работы Superjob.

«В первую очередь в стране необходимо наладить импортозамещение электроники, лекарств и продуктов питания, считают пермяки. При этом за приоритет медицинских товаров и еды чаще высказываются женщины, а компьютеров, смартфонов и промышленного оборудования — мужчины», — говорится в информации пресс-службы сервиса. Опрос проводили с 18 по 24 мая текущего года на сайте компании.

За скорейшее импортозамещение техники проголосовал 21% пермяков. 17% жителей столицы Прикамья уверены, что замещать нужно лекарства и продукты питания. За российское производство промоборудования и автомобилей выступили 13% опрошенного населения краевого центра.

Около 10% пермяков полагают, что замещать нужно все, что покупалось за рубежом. Почти 5% думают, что в настоящее время осуществить импортозамещение невозможно.

Женщины чаще всего голосовали за отечественные лекарства, продукты, одежду и бытовую химию. Мужчины отдавали предпочтению импортозамещению электроники, транспорта и продукции промышленного производства.

Также URA.RU сообщало, сколько пермяков готовы потратить материнский капитал на покупку автомобиля. Также в начале мае стало известно, сколько денег пермякам нужно для счастья.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял о необходимости фокуса на импортозамещении. Эта мера была названа в качестве ответа на антироссийские санкции, введенные из-за спецоперации РФ на Украине.