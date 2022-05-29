Молодой пермяк третий год ожидает в Москве пересадки органов

30 мая 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Врачи говорят, что показания к пересадке по-прежнему сохраняются Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уроженец города Оса (Пермский край), 35-летний Максим Шестаков третий год вынужденно живет в Москве в ожидании пересадки органов — сердца и легких. В полтора года врачи поставили ему диагноз «врожденный порок сердца», но серьезно болезнь начала проявлять себя в 2019 году, рассказал Шестаков URA.RU. Сейчас у мужчины первая группа инвалидности. Вместе с матерью Максим Шестаков поселились в Москве на съемной квартире, недалеко от института трансплантологии имени Шумакова, где его поставили в лист ожидания. «В 2019 году я попал в реанимацию, что-то наподобие инсульта было: началась гипоксия, немели руки. Потом была долгая терапия, в конечном итоге меня направили в Москву. Здесь я прошел обследование, врачи сказали, что необходима пересадка органов и поставили в лист ожидания. Сама операция по пересадке органов бесплатная, но когда найдется подходящий донор — неизвестно, может, через неделю, а может — через год», — рассказал Шестаков. Аренда квартиры обходится в 25 тысяч рублей в месяц. Еще около 13-14 тысяч рублей уходит на питание и порядка трех тысяч рублей — на лекарственные препараты. Сумма небольшая, но пенсия по инвалидности у Максима Шестакова порядка 20 тысяч рублей в месяц. А его мама сейчас находится рядом с ним, и не имеет возможности работать. «Если мне станет плохо, я даже скорую сам не смогу вызвать», — признается Шестаков. Недавно пермяк был на очередном обследовании и коррекции лечения в институте. Врачи сказали, что показания к трансплантации сохраняются. Помочь Максиму Шестакову можно любой посильной суммой. Реквизиты для перечисления средств указаны на его личной странице в соцсети « ВКонтакте».

Уроженец города Оса (Пермский край), 35-летний Максим Шестаков третий год вынужденно живет в Москве в ожидании пересадки органов — сердца и легких. В полтора года врачи поставили ему диагноз «врожденный порок сердца», но серьезно болезнь начала проявлять себя в 2019 году, рассказал Шестаков URA.RU. Сейчас у мужчины первая группа инвалидности. Вместе с матерью Максим Шестаков поселились в Москве на съемной квартире, недалеко от института трансплантологии имени Шумакова, где его поставили в лист ожидания. «В 2019 году я попал в реанимацию, что-то наподобие инсульта было: началась гипоксия, немели руки. Потом была долгая терапия, в конечном итоге меня направили в Москву. Здесь я прошел обследование, врачи сказали, что необходима пересадка органов и поставили в лист ожидания. Сама операция по пересадке органов бесплатная, но когда найдется подходящий донор — неизвестно, может, через неделю, а может — через год», — рассказал Шестаков. Аренда квартиры обходится в 25 тысяч рублей в месяц. Еще около 13-14 тысяч рублей уходит на питание и порядка трех тысяч рублей — на лекарственные препараты. Сумма небольшая, но пенсия по инвалидности у Максима Шестакова порядка 20 тысяч рублей в месяц. А его мама сейчас находится рядом с ним, и не имеет возможности работать. «Если мне станет плохо, я даже скорую сам не смогу вызвать», — признается Шестаков. Недавно пермяк был на очередном обследовании и коррекции лечения в институте. Врачи сказали, что показания к трансплантации сохраняются. Помочь Максиму Шестакову можно любой посильной суммой. Реквизиты для перечисления средств указаны на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».