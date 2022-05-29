29 мая 2022
28 мая 2022
27 мая 2022

Молодой пермяк третий год ожидает в Москве пересадки органов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , прием у врача, прививка, прививочный кабинет, шприц, кабинет врача, вакцинация, пациент, прививочный пункт
Врачи говорят, что показания к пересадке по-прежнему сохраняются Фото:

Уроженец города Оса (Пермский край), 35-летний Максим Шестаков третий год вынужденно живет в Москве в ожидании пересадки органов — сердца и легких. В полтора года врачи поставили ему диагноз «врожденный порок сердца», но серьезно болезнь начала проявлять себя в 2019 году, рассказал Шестаков URA.RU.

Сейчас у мужчины первая группа инвалидности. Вместе с матерью Максим Шестаков поселились в Москве на съемной квартире, недалеко от института трансплантологии имени Шумакова, где его поставили в лист ожидания. «В 2019 году я попал в реанимацию, что-то наподобие инсульта было: началась гипоксия, немели руки. Потом была долгая терапия, в конечном итоге меня направили в Москву. Здесь я прошел обследование, врачи сказали, что необходима пересадка органов и поставили в лист ожидания. Сама операция по пересадке органов бесплатная, но когда найдется подходящий донор — неизвестно, может, через неделю, а может — через год», — рассказал Шестаков.

Аренда квартиры обходится в 25 тысяч рублей в месяц. Еще около 13-14 тысяч рублей уходит на питание и порядка трех тысяч рублей — на лекарственные препараты. Сумма небольшая, но пенсия по инвалидности у Максима Шестакова порядка 20 тысяч рублей в месяц. А его мама сейчас находится рядом с ним, и не имеет возможности работать. «Если мне станет плохо, я даже скорую сам не смогу вызвать», — признается Шестаков.

Недавно пермяк был на очередном обследовании и коррекции лечения в институте. Врачи сказали, что показания к трансплантации сохраняются. Помочь Максиму Шестакову можно любой посильной суммой. Реквизиты для перечисления средств указаны на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий
Подписаться
Уроженец города Оса (Пермский край), 35-летний Максим Шестаков третий год вынужденно живет в Москве в ожидании пересадки органов — сердца и легких. В полтора года врачи поставили ему диагноз «врожденный порок сердца», но серьезно болезнь начала проявлять себя в 2019 году, рассказал Шестаков URA.RU. Сейчас у мужчины первая группа инвалидности. Вместе с матерью Максим Шестаков поселились в Москве на съемной квартире, недалеко от института трансплантологии имени Шумакова, где его поставили в лист ожидания. «В 2019 году я попал в реанимацию, что-то наподобие инсульта было: началась гипоксия, немели руки. Потом была долгая терапия, в конечном итоге меня направили в Москву. Здесь я прошел обследование, врачи сказали, что необходима пересадка органов и поставили в лист ожидания. Сама операция по пересадке органов бесплатная, но когда найдется подходящий донор — неизвестно, может, через неделю, а может — через год», — рассказал Шестаков. Аренда квартиры обходится в 25 тысяч рублей в месяц. Еще около 13-14 тысяч рублей уходит на питание и порядка трех тысяч рублей — на лекарственные препараты. Сумма небольшая, но пенсия по инвалидности у Максима Шестакова порядка 20 тысяч рублей в месяц. А его мама сейчас находится рядом с ним, и не имеет возможности работать. «Если мне станет плохо, я даже скорую сам не смогу вызвать», — признается Шестаков. Недавно пермяк был на очередном обследовании и коррекции лечения в институте. Врачи сказали, что показания к трансплантации сохраняются. Помочь Максиму Шестакову можно любой посильной суммой. Реквизиты для перечисления средств указаны на его личной странице в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...