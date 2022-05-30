Депутат Госдумы потребовал ужесточить ультиматум западным странам

30 мая 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Страны, поддерживающие Украину, подумают о мире, будучи в невыносимых условиях, считает Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия должна прекратить поставлять необходимые для обеспечения нормальной жизни ресурсы в страны, оказывающие военную помощь Украине. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ, руководитель фракции «Справедливая Россия —За правду» Сергей Миронов. «С теми странами, которые поставляют оружие и затягивают военный конфликт на Украине, разговор должен быть короткий: отключить свет, газ, нефть и все остальное, в чем они нуждаются. Зерно мы им уже не поставляем. Вот пусть в голоде, темноте и холоде подумают о мире», — приводит слова Миронова telegram-канал «ДумаТВ». Евросоюз, США, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции РФ на Украине. В ответ на это президент России Владимир Путин объявил обязал все недружественные страны платить оплачивать импорт российского газа в рублях. Как отмечал вице-премьер России Александр Новак, Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет, передает RT. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Россия должна прекратить поставлять необходимые для обеспечения нормальной жизни ресурсы в страны, оказывающие военную помощь Украине. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ, руководитель фракции «Справедливая Россия —За правду» Сергей Миронов. «С теми странами, которые поставляют оружие и затягивают военный конфликт на Украине, разговор должен быть короткий: отключить свет, газ, нефть и все остальное, в чем они нуждаются. Зерно мы им уже не поставляем. Вот пусть в голоде, темноте и холоде подумают о мире», — приводит слова Миронова telegram-канал «ДумаТВ». Евросоюз, США, Великобритания, Канада и ряд других стран ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции РФ на Украине. В ответ на это президент России Владимир Путин объявил обязал все недружественные страны платить оплачивать импорт российского газа в рублях. Как отмечал вице-премьер России Александр Новак, Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет, передает RT.