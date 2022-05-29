В ХМАО нашли виновных за ошибки в баннере о войне

За ошибку с баннером наказание понесло семь человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Сургутского района наказала виновных, которые разместили баннер на заборе муниципального учреждения с ошибкой в дате начала Великой Отечественной войны. Об этом чиновники известили региональное отделение ОНФ, которые и требовали реакции от муниципальных властей.

«Несмотря на то, что в ходе служебной проверки, как говорится в ответе чиновников района, „прямого умысла на искажение памятной даты в действиях участников инцидента не установлено“, за допущенную некомпетентность шестеро должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, один специалист понижен в должности», — сообщается в паблике югорского ОНФ в «ВКонтакте».

В посте также указано, что представителей ОНФ в Югре покоробил ответ районных властей. «Статус лица, подписавшего ответ руководителю исполкома Народного фронта (начальник управления культуры), показывает отношение администрации Сургутского района к Президентскому движению», — указано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Барсово разместили баннер, на котором было написано, что Великая Отечественная война длилась с 1940 по 1945 год. В районной администрации объясняли, что растяжку повесили лишь для «примерки», а не демонстрации. После этого в югорском ОНФ потребовали от чиновников наказать виновных лиц.