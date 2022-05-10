Загородная недвижимость в Челябинской области подорожает на 50%

Застройщики прогнозируют дальнейший рост цен на загородную недвижимость Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рост цен на загородное жилье в Челябинской области в 2022 году может достигнуть 50% по сравнению с 2021 годом. Об этом заявил Владимир Атаманченко, генеральный директор АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки».

«Рынок первичной недвижимости может выдвигать разные цифры и проценты, но их рост в большинстве случаев будет оправдан объективными причинами. Рост цены за пригородный квадрат возможен от 20 до 50%, и он будет связан исключительно с повышением себестоимости строительства», — дал прогноз журналу «Миссия» Атаманченко.

По данным «Авито Недвижимость», стоимость загородного жилья в Челябинской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12%. Челябинцы выбирают максимально доступные варианты домов, при этом стремятся приобрести комфортное жилье наибольшей площади.

На данный момент свой дом в пригороде стоит не дороже городской трехкомнатной квартиры комфорт- или бизнес-класса. Позже, по прогнозам застройщиков, загородная недвижимость резко взлетит в цене.