Хит Газманова «Россия» стал популярен в школах и садиках Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В детском саду № 38 Екатеринбурга воспитанники усиленно учатся маршировать под песню Олега Газманова «Россия» для смотра строя и песни. Видео тренировок сняли жители близлежащих домов и поделились им с URA.RU.

На кадрах видно, как десяток малышей под руководством инструктора бодро шагают маршем, размахивают флагом и громко распевают хит Олега Газманова: «Россия, Россия — в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя! Поднимаем России знамя!».

Директор детсада Ксения Акрамова объяснила URA.RU, что ее учреждение участвует в проекте Научного центра российской академии образования Российского государственного профессионально-педагогического университета «Богатырская застава». В его рамках традиционно проводится смотр строя и песни, в котором выступит и садик № 38.

«Сформировали команду из старших деток, поедут на смотр вместе с родителями. Тренируются они с радостью, удовольствием, мы никого силой не заставляем. Песню Газманова выбрала инструктор по физической культуре, которая ведет занятие. Мы активно работаем по патриотическому воспитанию: ребятишки любят армрестлинг, перетягивание каната, у нас много интеллектуальных конкурсов», — разъяснила Ксения Акрамова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ученики младших классов также выучили песню Олега Газманова «Россия». Патриотическое выступление готовилось в рамках празднования 9 Мая.