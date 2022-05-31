В детском саду № 38 Екатеринбурга воспитанники усиленно учатся маршировать под песню Олега Газманова «Россия» для смотра строя и песни. Видео тренировок сняли жители близлежащих домов и поделились им с URA.RU.
На кадрах видно, как десяток малышей под руководством инструктора бодро шагают маршем, размахивают флагом и громко распевают хит Олега Газманова: «Россия, Россия — в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя! Поднимаем России знамя!».
Директор детсада Ксения Акрамова объяснила URA.RU, что ее учреждение участвует в проекте Научного центра российской академии образования Российского государственного профессионально-педагогического университета «Богатырская застава». В его рамках традиционно проводится смотр строя и песни, в котором выступит и садик № 38.
«Сформировали команду из старших деток, поедут на смотр вместе с родителями. Тренируются они с радостью, удовольствием, мы никого силой не заставляем. Песню Газманова выбрала инструктор по физической культуре, которая ведет занятие. Мы активно работаем по патриотическому воспитанию: ребятишки любят армрестлинг, перетягивание каната, у нас много интеллектуальных конкурсов», — разъяснила Ксения Акрамова.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ученики младших классов также выучили песню Олега Газманова «Россия». Патриотическое выступление готовилось в рамках празднования 9 Мая.
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В детском саду № 38 Екатеринбурга воспитанники усиленно учатся маршировать под песню Олега Газманова «Россия» для смотра строя и песни. Видео тренировок сняли жители близлежащих домов и поделились им с URA.RU. На кадрах видно, как десяток малышей под руководством инструктора бодро шагают маршем, размахивают флагом и громко распевают хит Олега Газманова: «Россия, Россия — в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя! Поднимаем России знамя!». Директор детсада Ксения Акрамова объяснила URA.RU, что ее учреждение участвует в проекте Научного центра российской академии образования Российского государственного профессионально-педагогического университета «Богатырская застава». В его рамках традиционно проводится смотр строя и песни, в котором выступит и садик № 38. «Сформировали команду из старших деток, поедут на смотр вместе с родителями. Тренируются они с радостью, удовольствием, мы никого силой не заставляем. Песню Газманова выбрала инструктор по физической культуре, которая ведет занятие. Мы активно работаем по патриотическому воспитанию: ребятишки любят армрестлинг, перетягивание каната, у нас много интеллектуальных конкурсов», — разъяснила Ксения Акрамова. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге ученики младших классов также выучили песню Олега Газманова «Россия». Патриотическое выступление готовилось в рамках празднования 9 Мая.