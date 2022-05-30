Махонин рассказал, какой вуз Перми стал опорой для «Роскосмоса»

31 мая 2022 в 15:54 Размер текста - 17 +

Ежегодно ПНИПУ выпускает около 200 специалистов для ракетно-космической отрасли Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) стал опорным вузом ракетно-космической отрасли. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Подтверждающий сертификат ректору ПНИПУ Анатолию Ташкинову накануне вручил глава „Роскосмоса“ Дмитрий Рогозин. Это высокая оценка работы университета в подготовке кадров для отрасли — каждый год вуз выпускает порядка 200 молодых специалистов», — написал Махонин. Он также добавил, что госкорпорация планирует создать инновационный консорциум «Созвездие Роскосмоса». В него должны войти ведущие образовательные организации страны. В перспективе это позволит студентам, в том числе из Перми, с первых курсов участвовать в создании новой ракетно-космической техники. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) стал опорным вузом ракетно-космической отрасли. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Подтверждающий сертификат ректору ПНИПУ Анатолию Ташкинову накануне вручил глава „Роскосмоса“ Дмитрий Рогозин. Это высокая оценка работы университета в подготовке кадров для отрасли — каждый год вуз выпускает порядка 200 молодых специалистов», — написал Махонин. Он также добавил, что госкорпорация планирует создать инновационный консорциум «Созвездие Роскосмоса». В него должны войти ведущие образовательные организации страны. В перспективе это позволит студентам, в том числе из Перми, с первых курсов участвовать в создании новой ракетно-космической техники.