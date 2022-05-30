30 мая 2022

Махонин рассказал, какой вуз Перми стал опорой для «Роскосмоса»

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, аудитория, урфу, учеба, студенты, масочный режим, учащиеся, лекции, очное обучение
Ежегодно ПНИПУ выпускает около 200 специалистов для ракетно-космической отрасли Фото:

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) стал опорным вузом ракетно-космической отрасли. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Подтверждающий сертификат ректору ПНИПУ Анатолию Ташкинову накануне вручил глава „Роскосмоса“ Дмитрий Рогозин. Это высокая оценка работы университета в подготовке кадров для отрасли — каждый год вуз выпускает порядка 200 молодых специалистов», — написал Махонин.

Он также добавил, что госкорпорация планирует создать инновационный консорциум «Созвездие Роскосмоса». В него должны войти ведущие образовательные организации страны. В перспективе это позволит студентам, в том числе из Перми, с первых курсов участвовать в создании новой ракетно-космической техники.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) стал опорным вузом ракетно-космической отрасли. Об этом в своем официальном telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. «Подтверждающий сертификат ректору ПНИПУ Анатолию Ташкинову накануне вручил глава „Роскосмоса“ Дмитрий Рогозин. Это высокая оценка работы университета в подготовке кадров для отрасли — каждый год вуз выпускает порядка 200 молодых специалистов», — написал Махонин. Он также добавил, что госкорпорация планирует создать инновационный консорциум «Созвездие Роскосмоса». В него должны войти ведущие образовательные организации страны. В перспективе это позволит студентам, в том числе из Перми, с первых курсов участвовать в создании новой ракетно-космической техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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