30 мая 2022

В челябинском городе жители пожаловались на ОПГ на рынке

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконная уличная торговля. Рынки. Челябинск, торговля, пенсионерка, старые вещи, барахолка, рынок, бабушка, старушка, цветы, продажа, уличная торговля, базар, рынки
Стоимость торгового места для пенсионеров составляет 50 рублей (фото из архива) Фото:

Жители Южноуральска (Челябинская область) жалуются, что на местном рынке с продающих рассаду бабушек требуют деньги, а действия коммерсантов похожи на методы рэкетиров из 90-х. В мэрии города URA.RU сообщили, что территория мини-рынка является частной собственностью и для торговли пенсионерам-садоводам имеются бесплатные места.

«В Южноуральск на территории рынка организована настоящая группировка, которая буквально выбивает со старушек по 50 рублей с места. Все это происходит с угрозами или выгоняют. Даже если бабушка пришла продать парочку помидоров, у нее хамски вымогают деньги. Им лет 70-85 и на своем участке они отдают свои силы и здоровье. Глава города мимо этой картины проезжает каждый день, закрыв глаза», — написала жительница в группе «А.Л.Текслер, Помоги!» во «ВКонтакте».

На запрос URA.RU в мэрии отметили, что данный мини-рынок является частной собственностью ООО «Центральный рынок». По информации данной организации при предоставлении мест для пенсионеров действует скидка. Стоимость торгового места для пожилых людей составляет 50 рублей и включает в себя только услуги по уборке территории.

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Жители Южноуральска (Челябинская область) жалуются, что на местном рынке с продающих рассаду бабушек требуют деньги, а действия коммерсантов похожи на методы рэкетиров из 90-х. В мэрии города URA.RU сообщили, что территория мини-рынка является частной собственностью и для торговли пенсионерам-садоводам имеются бесплатные места. «В Южноуральск на территории рынка организована настоящая группировка, которая буквально выбивает со старушек по 50 рублей с места. Все это происходит с угрозами или выгоняют. Даже если бабушка пришла продать парочку помидоров, у нее хамски вымогают деньги. Им лет 70-85 и на своем участке они отдают свои силы и здоровье. Глава города мимо этой картины проезжает каждый день, закрыв глаза», — написала жительница в группе «А.Л.Текслер, Помоги!» во «ВКонтакте». На запрос URA.RU в мэрии отметили, что данный мини-рынок является частной собственностью ООО «Центральный рынок». По информации данной организации при предоставлении мест для пенсионеров действует скидка. Стоимость торгового места для пожилых людей составляет 50 рублей и включает в себя только услуги по уборке территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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