В челябинском городе жители пожаловались на ОПГ на рынке

Стоимость торгового места для пенсионеров составляет 50 рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Южноуральска (Челябинская область) жалуются, что на местном рынке с продающих рассаду бабушек требуют деньги, а действия коммерсантов похожи на методы рэкетиров из 90-х. В мэрии города URA.RU сообщили, что территория мини-рынка является частной собственностью и для торговли пенсионерам-садоводам имеются бесплатные места.

«В Южноуральск на территории рынка организована настоящая группировка, которая буквально выбивает со старушек по 50 рублей с места. Все это происходит с угрозами или выгоняют. Даже если бабушка пришла продать парочку помидоров, у нее хамски вымогают деньги. Им лет 70-85 и на своем участке они отдают свои силы и здоровье. Глава города мимо этой картины проезжает каждый день, закрыв глаза», — написала жительница в группе «А.Л.Текслер, Помоги!» во «ВКонтакте».

На запрос URA.RU в мэрии отметили, что данный мини-рынок является частной собственностью ООО «Центральный рынок». По информации данной организации при предоставлении мест для пенсионеров действует скидка. Стоимость торгового места для пожилых людей составляет 50 рублей и включает в себя только услуги по уборке территории.