В ХМАО директор спортинтерната уходит в отставку из-за скандала

01 июня 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Лариса Керимуллова покидает пост директора ЮКИОРа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва Лариса Керимуллова уходит в отставку на фоне коррупционного скандала. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству. «Силовики в ходе проверок вскрыли нарушения в финансовой отчетности учреждения. После того, как об этом стало известно, руководство департамента физической культуры и спорта ХМАО было вынуждено на это отреагировать. Керимуллова уходит, в том числе и потому, что претензии возникли к ее сыну, который является тренером по дзюдо. Кто заменит ее на этом посту неизвестно. Обсуждается кандидатура биатлониста Дмитрия Ярошенко, который уже претендовал на этот пост в 2020 году», — рассказал инсайдер. Директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В приемной ЮКИОРа также не ответили на телефонный звонок корреспондента URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор «Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва» Владимир Малышкин покинул пост весной. К нему появились вопросы у прокуратуры после того, как стало известно о том, что в подчинении Малышкина работает его жена. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Директор Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва Лариса Керимуллова уходит в отставку на фоне коррупционного скандала. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству. «Силовики в ходе проверок вскрыли нарушения в финансовой отчетности учреждения. После того, как об этом стало известно, руководство департамента физической культуры и спорта ХМАО было вынуждено на это отреагировать. Керимуллова уходит, в том числе и потому, что претензии возникли к ее сыну, который является тренером по дзюдо. Кто заменит ее на этом посту неизвестно. Обсуждается кандидатура биатлониста Дмитрия Ярошенко, который уже претендовал на этот пост в 2020 году», — рассказал инсайдер. Директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В приемной ЮКИОРа также не ответили на телефонный звонок корреспондента URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор «Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва» Владимир Малышкин покинул пост весной. К нему появились вопросы у прокуратуры после того, как стало известно о том, что в подчинении Малышкина работает его жена.