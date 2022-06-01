Полиция Златоуста искала пропавших детей из-за клещей

В поиске детей на реке Ай было задействовано более 50 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) полиция совместно со специалистами поисково-спасательной службы (ППС) региона и МЧС искали пропавших детей. В ходе расследования выяснилось, что дети живы, а всему виной оказались лесные клещи.

«В понедельник (1 июня) местный житель увидел детские вещи на берегу реки Ай, которые продолжали лежать до среды. Река Ай полноводная горная река и предположив возможный несчастный случай, мужчина сообщил о найденных вещах в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ППС региона.

Всего в поиске детей было задействовано более 50 человек — сотрудники ПСС области, полиции, МЧС и пожарной охраны. Были обследованы оба берега реки вверх и вниз по течению. Проводился опрос местных жителей ближайших поселков.

По фотографии вещей в ходе опроса удалось установить владельцев одежды. Оказалось, что вещи бросили на берегу подростки. В выходные ребята вышли погулять с собакой и насобирали в лесу такое количество клещей, что побоялись нести одежду домой и бросили все у реки.