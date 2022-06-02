Путин прислушался к просьбе губернатора Шумкова

Губернатор Вадим Шумков поделился своими идеями, когда отчитывался перед президентом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России упростить процедуру определения даты начала пожароопасного сезона в регионах. Данная информация размещена на сайте президента России. Ранее губернатор Вадим Шумков предлагал сдвинуть сроки начала особого противопожарного режима в регионах на более ранние даты и автоматически вводить запрет на посещение лесов.

«Принять решения, предусматривающие: <…> упрощение процедуры определения даты начала пожароопасного сезона на территории субъекта Российской Федерации. Срок — 1 ноября 2022 г.», — указано в сообщении.

Также Путин поручил федеральному правительству представить проекты указов президента о мерах по ликвидации последствий лесных пожаров, в том числе на территории Курганской области. Срок исполнения этого поручения заканчивается 10 июня.

Ранее Путин поддержал идею Шумкова создать в Курганской области дополнительный резерв парашютистов-десантников пожарных. По задумке губернатора, численность этого отряда должна составлять до 50 человек. Со своей просьбой Шумков обращался к президенту 10 мая, когда отчитывался о тушении пожаров в регионе.