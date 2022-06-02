02 июня 2022

Комарова на форуме в Москве раскрыла ноу-хау при выплате пособий

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова поделилась наработками в сфере социальных выплат Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова наряду с другими главами российских регионов принимает участие в Форуме решения социальных задач, который проходит в Москве. Во время выступления глава Югры поделилась наработками окружного правительства в сфере социальных выплат, о чем сообщила в своем telegram-канале

Губернатор Югры отчиталась, что в регионе работа по реализации национальной социальной инициативы ведется по двум направлениям — «Здравоохранение» и «Социальная защита». «Что получилось. Срок предоставления ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно сократился с 30 дней до 15 дней. Семьям, не соответствующим критериям для назначения ежемесячной выплаты, предоставляется альтернативная поддержка, исходя из жизненной ситуации, в которой находится семья, и, конечно, по желанию. За год 60% семей из числа тех, которым не была назначена названная выше выплата, воспользовались альтернативной помощью», — написала Комарова.

Глава ХМАО приняла участие в пленарном заседании форума, на котором обсуждалась национальная стратегическая инициатива. Помимо Комаровой, в этой части форуме принимали участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова наряду с другими главами российских регионов принимает участие в Форуме решения социальных задач, который проходит в Москве. Во время выступления глава Югры поделилась наработками окружного правительства в сфере социальных выплат, о чем сообщила в своем telegram-канале Губернатор Югры отчиталась, что в регионе работа по реализации национальной социальной инициативы ведется по двум направлениям — «Здравоохранение» и «Социальная защита». «Что получилось. Срок предоставления ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно сократился с 30 дней до 15 дней. Семьям, не соответствующим критериям для назначения ежемесячной выплаты, предоставляется альтернативная поддержка, исходя из жизненной ситуации, в которой находится семья, и, конечно, по желанию. За год 60% семей из числа тех, которым не была назначена названная выше выплата, воспользовались альтернативной помощью», — написала Комарова. Глава ХМАО приняла участие в пленарном заседании форума, на котором обсуждалась национальная стратегическая инициатива. Помимо Комаровой, в этой части форуме принимали участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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