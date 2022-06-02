Комарова на форуме в Москве раскрыла ноу-хау при выплате пособий

03 июня 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поделилась наработками в сфере социальных выплат Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова наряду с другими главами российских регионов принимает участие в Форуме решения социальных задач, который проходит в Москве. Во время выступления глава Югры поделилась наработками окружного правительства в сфере социальных выплат, о чем сообщила в своем telegram-канале Губернатор Югры отчиталась, что в регионе работа по реализации национальной социальной инициативы ведется по двум направлениям — «Здравоохранение» и «Социальная защита». «Что получилось. Срок предоставления ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно сократился с 30 дней до 15 дней. Семьям, не соответствующим критериям для назначения ежемесячной выплаты, предоставляется альтернативная поддержка, исходя из жизненной ситуации, в которой находится семья, и, конечно, по желанию. За год 60% семей из числа тех, которым не была назначена названная выше выплата, воспользовались альтернативной помощью», — написала Комарова. Глава ХМАО приняла участие в пленарном заседании форума, на котором обсуждалась национальная стратегическая инициатива. Помимо Комаровой, в этой части форуме принимали участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова наряду с другими главами российских регионов принимает участие в Форуме решения социальных задач, который проходит в Москве. Во время выступления глава Югры поделилась наработками окружного правительства в сфере социальных выплат, о чем сообщила в своем telegram-канале Губернатор Югры отчиталась, что в регионе работа по реализации национальной социальной инициативы ведется по двум направлениям — «Здравоохранение» и «Социальная защита». «Что получилось. Срок предоставления ежемесячного пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно сократился с 30 дней до 15 дней. Семьям, не соответствующим критериям для назначения ежемесячной выплаты, предоставляется альтернативная поддержка, исходя из жизненной ситуации, в которой находится семья, и, конечно, по желанию. За год 60% семей из числа тех, которым не была назначена названная выше выплата, воспользовались альтернативной помощью», — написала Комарова. Глава ХМАО приняла участие в пленарном заседании форума, на котором обсуждалась национальная стратегическая инициатива. Помимо Комаровой, в этой части форуме принимали участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.