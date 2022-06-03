Стартовала кампания, которая решит судьбу губернатора Куйвашева

ЦИК России объявил о старте избирательной кампании по выборам 11 сентября. К этой дате истекает срок полномочий свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Информация появилась в официальном telegram-канале избирательного комитета.
«Стартовала избирательная кампания по выборам, назначенным на единый день голосования 11 сентября 2022 года», — говорится в сообщении ЦИК. Осенью у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева истекает второй губернаторский срок. Официально он пока не объявил о своем выдвижении на выборы, однако подготовка к выборам идет полным ходом.
20 мая Куйвашев получил одобрение президента РФ Владимира Путина, а спустя неделю назначил ответственных, сформировав избирательный штаб. Главным идеологом кампании, по данным источников, будет известный кремлевский политтехнолог Глеб Кузнецов. Соперником свердловского губернатора Евгения Куйвашева на праймериз «Единой России» может стать один из депутатов заксобрания, входящих в руководство областного отделения партии.
ЦИК России объявил о старте избирательной кампании по выборам 11 сентября. К этой дате истекает срок полномочий свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Информация появилась в официальном telegram-канале избирательного комитета. «Стартовала избирательная кампания по выборам, назначенным на единый день голосования 11 сентября 2022 года», — говорится в сообщении ЦИК. Осенью у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева истекает второй губернаторский срок. Официально он пока не объявил о своем выдвижении на выборы, однако подготовка к выборам идет полным ходом. 20 мая Куйвашев получил одобрение президента РФ Владимира Путина, а спустя неделю назначил ответственных, сформировав избирательный штаб. Главным идеологом кампании, по данным источников, будет известный кремлевский политтехнолог Глеб Кузнецов. Соперником свердловского губернатора Евгения Куйвашева на праймериз «Единой России» может стать один из депутатов заксобрания, входящих в руководство областного отделения партии.