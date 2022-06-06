Мэр Екатеринбурга поработал лопатой на стройке детской площадки. Видео

06 июня 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов помог посадить дерево Фото: Александр Елизаров © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и пятеро девелоперов посадили рябины возле Малоистокского детского дома, где бизнесмены обустроили новую игровую площадку. Совместную акцию приурочили к двум праздникам — Дню защиты детей (1 июня) и предстоящему Дню строителя. «Наш безусловный принцип — ставить общие задачи и сообща добиваться их выполнения. Это говорит о том, что [строительная] отрасль, да и город в целом представлены неравнодушными людьми», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. «Искренне надеюсь, что в рамках празднования Дня строителя, который мы будем отмечать в августе, другие участники рынка сделают еще много добрых дел для нашего города», — добавил мэр. Вместе с ним от городской власти в высадке участвовал профильный вице-мэр Рустам Галямов. А область представлял министр соцполитики Андрей Злоказов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и пятеро девелоперов посадили рябины возле Малоистокского детского дома, где бизнесмены обустроили новую игровую площадку. Совместную акцию приурочили к двум праздникам — Дню защиты детей (1 июня) и предстоящему Дню строителя. «Наш безусловный принцип — ставить общие задачи и сообща добиваться их выполнения. Это говорит о том, что [строительная] отрасль, да и город в целом представлены неравнодушными людьми», — передает слова Орлова корреспондент URA.RU. «Искренне надеюсь, что в рамках празднования Дня строителя, который мы будем отмечать в августе, другие участники рынка сделают еще много добрых дел для нашего города», — добавил мэр. Вместе с ним от городской власти в высадке участвовал профильный вице-мэр Рустам Галямов. А область представлял министр соцполитики Андрей Злоказов.