Родители ХМАО начали паниковать из-за школьных экзаменов

07 июня 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО родители начали обсуждать провал итоговых экзаменов среди школьников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО родители жалуются на то, что девятиклассники якобы провалили основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике. Сообщения об этом стали появляться в родительских чатах. «Действительно ли дети виноваты в провале? У нас 30% всего сдали математику. 10 человек из класса с нарушением», — написала пользователь с ником Ольга. Учитель математики в школе №8 Ханты-Мансийска, попросившая об анонимности, рассказала, что по сравнению с прошлым годом сдача экзамена среди школьников прошла успешно. Однако приблизительно 10% провалили экзамен. «В прошлом году учились дистанционно, наверное, в этом разница. В этом году математика прошла хорошо, варианты были лояльные для учеников», — сказала учитель. Директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин в разговоре с корреспондентом агентства заверил, что девятиклассники сдали экзамен по математике в разы лучше, чем в прошлом году. «Если говорить о провале, то это точно не так. В прошлом году было порядка 27% не сдавших. Сейчас же тех, кто не справился, порядка 7%. Это не стандартная ситуация, но ничего критичного нет, учитывая, что в резервные дни почти все досдают экзамены», — сказал Дренин. Ранее URA.RU писало, что в минувшем году четверть девятиклассников ХМАО провалила основной государственный экзамен по математике. Тогда власти региона заверили, что причиной стали контрольно-измерительные материалы к экзамену, при этом введение дистанта во время пандемии коронавируса никак с результатом не связано. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО родители жалуются на то, что девятиклассники якобы провалили основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике. Сообщения об этом стали появляться в родительских чатах. «Действительно ли дети виноваты в провале? У нас 30% всего сдали математику. 10 человек из класса с нарушением», — написала пользователь с ником Ольга. Учитель математики в школе №8 Ханты-Мансийска, попросившая об анонимности, рассказала, что по сравнению с прошлым годом сдача экзамена среди школьников прошла успешно. Однако приблизительно 10% провалили экзамен. «В прошлом году учились дистанционно, наверное, в этом разница. В этом году математика прошла хорошо, варианты были лояльные для учеников», — сказала учитель. Директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин в разговоре с корреспондентом агентства заверил, что девятиклассники сдали экзамен по математике в разы лучше, чем в прошлом году. «Если говорить о провале, то это точно не так. В прошлом году было порядка 27% не сдавших. Сейчас же тех, кто не справился, порядка 7%. Это не стандартная ситуация, но ничего критичного нет, учитывая, что в резервные дни почти все досдают экзамены», — сказал Дренин. Ранее URA.RU писало, что в минувшем году четверть девятиклассников ХМАО провалила основной государственный экзамен по математике. Тогда власти региона заверили, что причиной стали контрольно-измерительные материалы к экзамену, при этом введение дистанта во время пандемии коронавируса никак с результатом не связано.