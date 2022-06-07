Губернатор Махонин потерял позиции в рейтинге российских глав

Пермский глава Махонин опустился на четыре строчки в рейтинге губернаторов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Пермского края Дмитрий Махонин опустился в мае на четыре строчки в традиционном рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает составитель рейтинга АПЭК (Агентство политических и экономических коммуникаций).

«Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в мае 2022 года. Махонин Дмитрий Николаевич. Губернатор Пермского края — 27 место. Средний балл 6,20», — публикует список на своем сайте агентство. Махонин остается в группе региональных лидеров с сильным влиянием

В предыдущем рейтинге, который составляли в марте текущего года, пермский глава занимал 23-е место. Эксперты предположили причину частичной потери влияния. «Очевидно жесткое восприятие региональной элитой, медиа и экспертами ежегодного доклада, представленного депутатам заксобрания, становится фактором ослабления позиций губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», — рассуждает гендиректор агентства Дмитрий Орлов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Прикамья сообщил о федеральной поддержке строительства курорта. Также глава Пермского края увеличил оклады чиновников.