07 июня 2022

Губернатор Махонин потерял позиции в рейтинге российских глав

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, дмитрий махонин
Пермский глава Махонин опустился на четыре строчки в рейтинге губернаторов Фото:

Глава Пермского края Дмитрий Махонин опустился в мае на четыре строчки в традиционном рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает составитель рейтинга АПЭК (Агентство политических и экономических коммуникаций).

«Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в мае 2022 года. Махонин Дмитрий Николаевич. Губернатор Пермского края — 27 место. Средний балл 6,20», — публикует список на своем сайте агентство. Махонин остается в группе региональных лидеров с сильным влиянием

В предыдущем рейтинге, который составляли в марте текущего года, пермский глава занимал 23-е место. Эксперты предположили причину частичной потери влияния. «Очевидно жесткое восприятие региональной элитой, медиа и экспертами ежегодного доклада, представленного депутатам заксобрания, становится фактором ослабления позиций губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», — рассуждает гендиректор агентства Дмитрий Орлов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Прикамья сообщил о федеральной поддержке строительства курорта. Также глава Пермского края увеличил оклады чиновников.

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин опустился в мае на четыре строчки в традиционном рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает составитель рейтинга АПЭК (Агентство политических и экономических коммуникаций). «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в мае 2022 года. Махонин Дмитрий Николаевич. Губернатор Пермского края — 27 место. Средний балл 6,20», — публикует список на своем сайте агентство. Махонин остается в группе региональных лидеров с сильным влиянием В предыдущем рейтинге, который составляли в марте текущего года, пермский глава занимал 23-е место. Эксперты предположили причину частичной потери влияния. «Очевидно жесткое восприятие региональной элитой, медиа и экспертами ежегодного доклада, представленного депутатам заксобрания, становится фактором ослабления позиций губернатора Пермского края Дмитрия Махонина», — рассуждает гендиректор агентства Дмитрий Орлов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Прикамья сообщил о федеральной поддержке строительства курорта. Также глава Пермского края увеличил оклады чиновников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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