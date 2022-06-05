Махонин распорядился повысить зарплаты пермским чиновникам

Также Махонин внес поправку об увеличении на 4,2% стипендий и мер соцподдержки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Оклады госслужащих в Пермском крае с 1 июля будут увеличены на 6%. Это предусмотрено поправками в бюджет региона на 2022—2024 годы, которые внес в заксобрание губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого парламента.

«Губернатор Дмитрий Махонин внес на рассмотрение краевого парламента пакет поправок в бюджет на 2022—2024 годы. Законопроектом предлагается проиндексировать оклады госслужащих на 6% с 1 июля», — говорится в сообщении.

Этим же документом предусмотрено увеличение на 4,2% стипендий и мер социальной поддержки, а также увеличение на 6% фонда оплаты труда бюджетников, которые не попадают под «майские указы» президента РФ. Доходы бюджета после внесения поправок вырастут в 2022 году на 4,3 млрд рублей, расходы — на 8,2 млрд рублей. Предполагается также пересмотр затрат, связанных с объектами капитального строительства, сообщает пресс-служба ЗС. На портале краевого парламента документ пока не опубликован.

Повышение зарплат бюджетников и социальных выплат Дмитрий Махонин анонсировал на прошлой неделе. Также власти увеличили размер прожиточного минимума.