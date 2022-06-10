В Херсонской области украинских военных обязали сдать оружие

11 июня 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

Солдатам ВСУ приказали прийти в в комендатуру Херсона и сдать оружие Фото: Илья Московец © URA.RU Военный комендант Херсонской области приказал военнослужащим вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшимся в регионе, добровольно явиться в комендатуру, встать на учет и сдать оружие. Об этом сообщает военно-гражданская администрация (ВГА) области. «Военный комендант Херсонской области потребовал от военнослужащих вооруженных сил Украины и приравненных к ним лиц, находящихся на территории региона, добровольно явиться в военную комендатуру, встать на учет, а также добровольно сдать оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении, опубликованном в telergam-канале ведомства. Уточняется, что лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений. Херсонскую область, а также большую часть Запорожья взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации на Украине. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. В Херсонской области собираются дать русскому языку статус государственного. Также там начали переход на оплату рублями. Власти эти регионов рассматривают вхождение в состав России. Подготовка к референдуму уже началась в запорожском Мелитополе. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Военный комендант Херсонской области приказал военнослужащим вооруженных сил Украины (ВСУ), оставшимся в регионе, добровольно явиться в комендатуру, встать на учет и сдать оружие. Об этом сообщает военно-гражданская администрация (ВГА) области. «Военный комендант Херсонской области потребовал от военнослужащих вооруженных сил Украины и приравненных к ним лиц, находящихся на территории региона, добровольно явиться в военную комендатуру, встать на учет, а также добровольно сдать оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении, опубликованном в telergam-канале ведомства. Уточняется, что лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений. Херсонскую область, а также большую часть Запорожья взяла под контроль российская армия в ходе спецоперации на Украине. Жителям этих регионов разрешили получать российские паспорта в упрощенном порядке. В Херсонской области собираются дать русскому языку статус государственного. Также там начали переход на оплату рублями. Власти эти регионов рассматривают вхождение в состав России. Подготовка к референдуму уже началась в запорожском Мелитополе.