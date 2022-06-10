В Челябинске меняют несколько маршрутов автобусов

Пять маршрутов вернутся на прежние улицы, еще два будут изменены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске восстанавливают движение пяти автобусных маршрутов и меняют маршруты еще у двух. Об этом рассказали в отделе общественного транспорта мэрии Челябинска.

«С 11 июня автобусы 8, 9, 25с, 34, 45 на участке от Артиллерийской до Горького (в сторону Героев Танкограда) следуют по действующим трассам по проспекту Победы. Остановка „Юридический институт“ для автобусов восстановлена на прежнем месте», — уточнили в официальном Telegram-канале ведомства.

С 9 мая эти маршруты автобусов следовали в объезд из-за ремонта на теплотрассе. Кроме того, с 11 июля будут изменены маршруты №136 и №136К.

«Маршрут 136К от будет следовать от Белого хутора по улицам: Лазурная, Просторная, Изумрудная, автодорога Шершни — Западный, Лыжных Батальонов, Худякова, Доватора, Разина до Железнодорожного вокзала каждые 15-30 минут ежедневно. Маршрут №136 будет следовать от Белого хутора по улицам: Лазурная, Просторная, Изумрудная, автодорога Шершни — Западный, Лыжных Батальонов, Гостевая, Северная, Братьев Кашириных, Кирова, Труда, Цвиллинга, проспект Ленина, Свободы до Железнодорожного вокзала. Сокращение длины маршрута позволит пускать автобусы чаще», — добавили в пресс-службе ведомства.