США и G7 заявили о планах ужесточить санкции против России

14 июня 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

США планируют ужесточить антироссийские санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций против России. Об этом заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган. «Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7», — приводит слова политика РИА «Новости». Западные государства усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных государств», что подтверждает нарушение систем расчетов и логистики, рекордный рост инфляции, разрушение кооперационных связей и сильнейший энергетический кризис. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, в то время как Россия может заработать на сложившейся ситуации. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций против России. Об этом заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган. «Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7», — приводит слова политика РИА «Новости». Западные государства усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных государств», что подтверждает нарушение систем расчетов и логистики, рекордный рост инфляции, разрушение кооперационных связей и сильнейший энергетический кризис. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, в то время как Россия может заработать на сложившейся ситуации.