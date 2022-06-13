13 июня 2022

США и G7 заявили о планах ужесточить санкции против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США планируют ужесточить антироссийские санкции Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций против России. Об этом заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.

«Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7», — приводит слова политика РИА «Новости».

Западные государства усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных государств», что подтверждает нарушение систем расчетов и логистики, рекордный рост инфляции, разрушение кооперационных связей и сильнейший энергетический кризис. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, в то время как Россия может заработать на сложившейся ситуации.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением санкций против России. Об этом заявил старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган. «Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7», — приводит слова политика РИА «Новости». Западные государства усилили санкционное давление на Россию в связи с началом специальной операции РФ на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных государств», что подтверждает нарушение систем расчетов и логистики, рекордный рост инфляции, разрушение кооперационных связей и сильнейший энергетический кризис. В Швейцарии уже констатировали бесполезность антироссийских ограничений, в то время как Россия может заработать на сложившейся ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...