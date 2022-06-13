Причиной проверки послужила отчетность по дорожным работам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В администрации Тугулымского городского округа (Свердловская область) ФСБ провела обыски после публикации URA.RU о образовывавшихся ямах на тех участках дороги Тугулыма, которые ремонтировались полгода назад. Вместо положенных 5 см асфальта положили 2 см. Об этом URA.RU рассказали источники в администрации ТГО.

«ФСБ провела очередные обыски в администрации ТГО из-за всплывших отчетностей администрации о выполненных дорожных работах. Согласно смете толщина асфальта должна быть 5 см, а по факту только 2,5 см. Предварительный ущерб по проверке ФСБ и лабораторией 1,7 млн рублей», — рассказывают инсайдеры.

Другой источник агентства, близкий к администрации, уточнил, что отремонтированы были не все из запланированных участков дорог. «По актам работ, должны были положить слой 2500 м², а по факту сделали 1400 м². 1100 м² не положили вообще. Сэкономили около миллиона рублей», — поделился собеседник URA.RU.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в администрацию ТГО и УФСБ по Свердловской области. На момент публикации ответов не поступило.

Ранее в рубрике «Свердловские инсайды» URA.RU писало, что глава ТГО Николай Черепанов звонил вице-губернатору Олегу Чемезову и сообщал, что собирается податься в отставку. «Но сделал он это, видимо, на горячую голову. Буквально через час Николай Дмитриевич резко передумал», — уточнили инсайдеры.

Обстановка у мэрии перед обысками Фото: источник URA.RU