Челябинке, убившей сына-младенца, сократили срок

Приговор смягчил Челябинский облсуд Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский облсуд 14 июня снизил срок лишения свободы для Татьяны Пупышевой, которая вместе с мужем в 2020 году избила до смерти семимесячного сына, а затем инсценировала его похищение. Дело в отношении супруга женщины прекратили, так как ранее он покончил с собой в СИЗО, рассказали URA.RU участники процесса.

«Наказание Пупышевой снижено с девяти лет колонии до восьми лет 6 месяцев. Суд учел активное способствование женщины раскрытию преступления, а также исключил такой квалифицирующий признак как предварительный сговор на совершение преступления. Этим же определением прекращено уголовное дело ее мужа в связи с его смертью, сама подсудимая вину не признала, просила об оправдании», — рассказали участники процесса.

Приговор вступил в силу. Пресс-секретарь облсуда Наталья Бушуева сообщила URA.RU, что обвинительный приговор был оставлен без изменения. На замечание о том, что это не так, пояснить ничего не смогла.

Ранее осужденные в октябре 2020 года в состоянии алкогольного и наркотического опьянения забили своего семимесячного ребенка до смерти, объяснив это тем, что он раздражал их своим плачем. После отрезвления супруги испугались и бросили тело ребенка в реку Миасс, а позже женщина заявила о похищении ребенка в полицию. В ходе допроса она признала, что тело ребенка находится в реке. Супруги были взяты под стражу. 25 ноября 2021 года Калининский районный суд приговорил женщину к 9 годам общего режима, а ее сожителя — 9 года 11 месяцам строгого режима. 29 ноября мужчина покончил с собой в СИЗО-1.

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