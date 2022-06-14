Аноним угрожает топ-менеджерам «Сима-ленда»

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестный направил на корпоративную почту сотрудников «Сима-ленда» письмо с угрозами Фото:

Руководителям нескольких отделов «Сима-ленда» на корпоративную почту пришло письмо с угрозами расправы. Как рассказал URA.RU сотрудник компании, в письме неизвестный, подписавшийся «Олег Астахов», угрожает руководителям организации и советует работникам «беречь себя и своих детей».

«Вашим детям начнут задавать вопросы на улицах и в школах. Очень рекомендую вам застраховать ваши машины/квартиры. Всего вам наилучшего и берегите себя. Берегите себя, когда переходите дорогу, берегите себя, когда заходите в подъезд, берегите себя, когда вас останавливают на улице и просят закурить», — сообщается в тексте письма, копия которого есть у агентства.

Отправитель анонимного письма также призывает к расправе над руководителями организации. «Искреннее надеюсь, что они умрут в ближайшее время, а к вам сразу появятся вопросы», — отметил неизвестный в своем письме.

В разговорах между собой сотрудники компании расценивают данное письмо как «странную угрозу». От официальных комментариев по теме в «Сима-ленде» отказались.

Ранее URA.RU писало, что волонтеры компании неоднократно занимались уборкой и облагораживанием территории Екатеринбурга. В прошлом году сотрудники компании вывезли 870 мешков по 240 литров, наполненных травой, мусором и ветками. Также работники «Сима-ленда» учат патриотические песни и исполняют их хором, устраивают флешмобы.

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Руководителям нескольких отделов «Сима-ленда» на корпоративную почту пришло письмо с угрозами расправы. Как рассказал URA.RU сотрудник компании, в письме неизвестный, подписавшийся «Олег Астахов», угрожает руководителям организации и советует работникам «беречь себя и своих детей». «Вашим детям начнут задавать вопросы на улицах и в школах. Очень рекомендую вам застраховать ваши машины/квартиры. Всего вам наилучшего и берегите себя. Берегите себя, когда переходите дорогу, берегите себя, когда заходите в подъезд, берегите себя, когда вас останавливают на улице и просят закурить», — сообщается в тексте письма, копия которого есть у агентства. Отправитель анонимного письма также призывает к расправе над руководителями организации. «Искреннее надеюсь, что они умрут в ближайшее время, а к вам сразу появятся вопросы», — отметил неизвестный в своем письме. В разговорах между собой сотрудники компании расценивают данное письмо как «странную угрозу». От официальных комментариев по теме в «Сима-ленде» отказались. Ранее URA.RU писало, что волонтеры компании неоднократно занимались уборкой и облагораживанием территории Екатеринбурга. В прошлом году сотрудники компании вывезли 870 мешков по 240 литров, наполненных травой, мусором и ветками. Также работники «Сима-ленда» учат патриотические песни и исполняют их хором, устраивают флешмобы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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