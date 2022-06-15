Депутат Госдумы объяснил, зачем РФ обвиняют в воровстве зерна

В нынешнем глобальном продовольственном кризисе виновата лицемерная и эгоистическая политика Запада, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США обвиняют Россию в воровстве зерна с Украины, чтобы цинично заработать на мировом кризисе продовольствия. Такое мнение высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

«Все действия и заявления США напоминают старый способ избежать наказания: вор, убегая от погони, кричит: „Держи вора!“. В нынешнем глобальном продовольственном кризисе виновата лицемерная и эгоистическая политика Запада, в основе которой лежит неоколониализм», — считает депутат.

Подтверждая свои размышления, Миронов напомнил, что США являются крупным производителем продовольствия и, в частности, зерна. Поэтому чем выше будут мировые цены, тем выше доходы американских экспортеров. Что касается Украины, то доля их зерна на мировом рынке всего пара процентов.

«Для Украины это зерно — вопрос выживания. Запад и его марионеточный режим Зеленского обрекают Украину на голод, в котором, разумеется, будут обвинять Россию. Это лишний раз доказывает необходимость доведения российской спецоперации до конца, пока братский украинский народ не будет освобожден от преступной майданной власти», — добавил Сергей Миронов.

Ранее ООН не смогла подтвердить заявления Киева о том, что Россия якобы ворует украинское зерно. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик.

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