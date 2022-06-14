Алексей Текслер обсудил с Сергеем Истраковым поддержку военных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Донбасс встретился с замначальником Генштаба российских Вооруженных сил Сергеем Истраковым. От этом глава региона сообщил 15 июня в своем telegram-канале.

«Пообщались с Сергеем Юрьевичем Истраковым — замначальника Генштаба российских вооруженных сил. Обсудили нашу гуманитарную помощь ДНР и поддержку военных», — написал Текслер.

Губернатор отметил, что волнительной для него также стала встреча с военнослужащими из Челябинской области. Он пожелал военным вернуться с победой, вернуться живыми и здоровыми.

«Ребята честно служат, достойно исполняют свой воинский долг. Привезли им кое-что из необходимого в полевых условиях, передали детские письма и открытки со словами поддержки. Эти послания с родной земли парням получать тоже важно», — сообщил глава региона.

Текслер вместе с первым вице-губернатором Ириной Гехт и вице-губернатором Сергеем Шалем посетил Донбасс 14 июня. Глава региона заключил соглашения о сотрудничестве с муниципалитетами Донецкой народной республики (ДНР). Со стороны ДНР документы подписали глава города Ясиноватая Дмитрий Шевченко и глава администрации Волновахского района. Челябинская область будет помогать властям Ясиновитой и Волновахи восстанавливать города.

Спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, в целях демилитаризации и денацификации соседней страны.

Губернатор Алексей Текслер вместе Сергеем Истраковым пожелал военным из Челябинской области вернуться домой с Победой Фото: elegram-канал Алексей Теклер

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам