14 июня 2022

Текслер встретился в Донбассе с замначальника Генштаба РФ. Фото

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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер обсудил с Сергеем Истраковым поддержку военных Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Донбасс встретился с замначальником Генштаба российских Вооруженных сил Сергеем Истраковым. От этом глава региона сообщил 15 июня в своем telegram-канале.

«Пообщались с Сергеем Юрьевичем Истраковым — замначальника Генштаба российских вооруженных сил. Обсудили нашу гуманитарную помощь ДНР и поддержку военных», — написал Текслер.

Губернатор отметил, что волнительной для него также стала встреча с военнослужащими из Челябинской области. Он пожелал военным вернуться с победой, вернуться живыми и здоровыми.

«Ребята честно служат, достойно исполняют свой воинский долг. Привезли им кое-что из необходимого в полевых условиях, передали детские письма и открытки со словами поддержки. Эти послания с родной земли парням получать тоже важно», — сообщил глава региона.

Текслер вместе с первым вице-губернатором Ириной Гехт и вице-губернатором Сергеем Шалем посетил Донбасс 14 июня. Глава региона заключил соглашения о сотрудничестве с муниципалитетами Донецкой народной республики (ДНР). Со стороны ДНР документы подписали глава города Ясиноватая Дмитрий Шевченко и глава администрации Волновахского района. Челябинская область будет помогать властям Ясиновитой и Волновахи восстанавливать города.

Спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, в целях демилитаризации и денацификации соседней страны.

Губернатор Алексей Текслер вместе Сергеем Истраковым пожелал военным из Челябинской области вернуться домой с Победой
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Донбасс встретился с замначальником Генштаба российских Вооруженных сил Сергеем Истраковым. От этом глава региона сообщил 15 июня в своем telegram-канале. «Пообщались с Сергеем Юрьевичем Истраковым — замначальника Генштаба российских вооруженных сил. Обсудили нашу гуманитарную помощь ДНР и поддержку военных», — написал Текслер. Губернатор отметил, что волнительной для него также стала встреча с военнослужащими из Челябинской области. Он пожелал военным вернуться с победой, вернуться живыми и здоровыми. «Ребята честно служат, достойно исполняют свой воинский долг. Привезли им кое-что из необходимого в полевых условиях, передали детские письма и открытки со словами поддержки. Эти послания с родной земли парням получать тоже важно», — сообщил глава региона. Текслер вместе с первым вице-губернатором Ириной Гехт и вице-губернатором Сергеем Шалем посетил Донбасс 14 июня. Глава региона заключил соглашения о сотрудничестве с муниципалитетами Донецкой народной республики (ДНР). Со стороны ДНР документы подписали глава города Ясиноватая Дмитрий Шевченко и глава администрации Волновахского района. Челябинская область будет помогать властям Ясиновитой и Волновахи восстанавливать города. Спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, в целях демилитаризации и денацификации соседней страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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