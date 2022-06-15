15 июня 2022

Пермякам дают мегаскидку на перелеты в Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания аэрофлот, авиакомпания aeroflot
Слетать в Петербург и обратно можно всего за 4200 рублей Фото:

Слетать из Перми в Санкт-Петербург и обратно теперь можно значительно дешевле. О дополнительной скидке объявила компания «Аэрофлот».

«Аэрофлот снижает еще на 30% промо-тарифы грандиозной летней распродажи на перелеты по стране. Специальное предложение действует на полеты, которые необходимо совершить в июне, сентябре и октябре 2022 года», — сообщили URA.RU в компании.

На сайте акции указано, что перелет до Петербурга и обратно без багажа обойдется в 4200 рублей, а с багажом — в 5950. Полеты в июле и августе стоят дороже — 6 000 и 8 500 рублей соответственно. Распродажа будет действовать только до 17 июня.

Ранее URA.RU рассказывало, что авиаперевозчики, летающие по маршруту Пермь — Москва, значительно снизили цены в июне. Цены на сайте агрегатора Aviasales начинаются от 1100 рублей.

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Слетать из Перми в Санкт-Петербург и обратно теперь можно значительно дешевле. О дополнительной скидке объявила компания «Аэрофлот». «Аэрофлот снижает еще на 30% промо-тарифы грандиозной летней распродажи на перелеты по стране. Специальное предложение действует на полеты, которые необходимо совершить в июне, сентябре и октябре 2022 года», — сообщили URA.RU в компании. На сайте акции указано, что перелет до Петербурга и обратно без багажа обойдется в 4200 рублей, а с багажом — в 5950. Полеты в июле и августе стоят дороже — 6 000 и 8 500 рублей соответственно. Распродажа будет действовать только до 17 июня. Ранее URA.RU рассказывало, что авиаперевозчики, летающие по маршруту Пермь — Москва, значительно снизили цены в июне. Цены на сайте агрегатора Aviasales начинаются от 1100 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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